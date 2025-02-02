Действующие условия поддержки "зеленой" энергетики должны продолжаться до 2030 года, - эксперт

"Обсуждали дорожную карту по выделению из тарифа ОСП надбавки по поддержке отрасли ВИЭ. На самом деле почти все участники встречи, в том числе и Регулятор, сошлись с мнением, что в условиях войны кардинальное изменение механизма поддержки предприятий возобновляемой энергетики недопустимо", - сказал Омельченко.

По его словам, переход к новым механизмам должен быть сбалансированным и постепенным, как указано в дорожной карте.

"Поэтому участники поддержали уже прописанные в дорожной карте меры, которые предусматривают, что выделение надбавки из ВИЭ из тарифа на передачу "Укрэнерго" будет осуществлена с 2030 года", - сказал Омельченко.

Эксперт рассказал, что Секретариат энергетического Сообщества предложил отдельно указывать, сколько стоит поддержка отрасли ВИЭ, а также начать выделение из тарифа "Укрэнерго" надбавки для новых проектов в секторе зеленой энергетики.

"Это вызвало удивление у участников совещания, поскольку такой подход будет вносить недоразумения по поддержке отрасли ВИЭ для плательщиков тарифа на передачу, то есть промышленности, и может ухудшить платежную дисциплину. В худшем случае к судебным спорам и коллапсу платежей", - отметил Омельченко.

Кроме того, по словам эксперта, идея об изменении механизма поддержки для новых объектов ВИЭ стала сюрпризом для многих.

"В случае ее введения в 2025 году это ставит под угрозу проведение запланированных на этот год зеленых аукционов. Потому что потенциальные инвесторы рассчитывали бизнес-модель под одни условия, а здесь возможны серьезные изменения", - пояснил Омельченко.

По его мнению, даже на такие изменения для новых проектов надо переходный период и они должны быть внедрены не ранее чем через 1-2 года.

Как сообщалось ранее, долг компании "Укрэнерго" перед инвесторами в зеленую энергетику составляет 22,1 млрд грн.

По данным ГП "Гарантированный покупатель", значительная задолженность остается не выплаченной за 2022 год - уровень расчетов составляет всего 62,2%.