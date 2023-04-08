Действующие ценовые ограничения на энергорынке генерируют дополнительные долги, - эксперт

По его словам, энергетические предприятия, производящие электроэнергию, имеют только один источник для существования - продажу этой самой электроэнергии. Однако, по его убеждению, в условиях действующего ПСО, которое обходится государству в 140 млрд. гривен и "прайс-кепов", заставляющих производителей торговать электроэнергией себе в убыток, от внутреннего потребителя экономически обоснованной оплаты получить невозможно.

В качестве примера он привел ситуацию в компании "Центрэнерго", оперирующей государственными ТЭС. По данным отчетности, в прошлом году предприятие получило рекордный убыток в 8,9 млрд грн, что на 7 млрд грн больше 2021 года.

Кроме того, Трофимец напомнил, что "Укрэнерго" должен "Центрэнерго" почти 4,5 млрд грн.

"Это почти половина убытка госпредприятия. Здесь стоит упомянуть, что открытие рынка вспомогательных услуг и балансирующего рынка стало одним из этапов внедрения реформы рынка электроэнергии. Но, к сожалению, в украинских реалиях, вместо возможности зарабатывать дополнительные средства участникам рынка, на этих сегментах сегодня только генерируются дополнительные долги. Как и на других", - отметил он.

Трофимец убежден, что в нынешних условиях единственным стабильным источником поступления средств в энергосистему и восстановление поврежденной энергосистемы накануне следующего отопительного сезона мог бы стать экспорт электроэнергии.

Он также напомнил, что в прошлом году именно экспортные доходы, направленные "Укрэнерго" на расчеты с госпредприятием "Гарантированный покупатель" и производителям электроэнергии за услуги на балансирующем рынке, дали возможность тепловой генерации подготовиться к прошлому отопительному сезону.

Напомним, ранее сообщалось, что после полугодового перерыва Украина возобновляет экспорт электроэнергии в ЕС.