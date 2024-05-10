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Действующая нормативная база позволяет УЗ продавать металлолом без ограничений, - ФМУ

Пятница 10 мая 2024 16:12
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Действующая нормативная база позволяет УЗ продавать металлолом без ограничений, - ФМУ Фото: действующая нормативная база позволяет УЗ продавать металлолом без ограничений (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

Украинские металлурги находятся в режиме дефицита металлолома. В то же время на балансе Укрзализныци накопились большие объемы сырья, которые компания не продает, хотя действующая нормативная база позволяет УЗ продавать металлолом без ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Федерации металлургов Украины Сергея Беленького.

"Укрзализныця, в силу технологических обстоятельств, крупнейший поставщик металлолома. Но почему сырье, в котором так нуждаются отечественные предприятия, не реализуется. На складах компании накопилось уже более 140 тысяч тонн, это по текущим ценам - почти миллиард гривен! И это не только сырье для работы отечественных предприятий. Его нереализация лишает бюджет по меньшей мере 200 миллионов налоговых поступлений в бюджет. И еще один нюанс. Беленький.

Он подчеркнул: Укрзализныця, объясняя отсутствие аукционов, аргументирует это отсутствием нормативной базы, которую должен подготовить Кабмин. Но это отговорки, ведь существующие нормы позволяют компании реализовать металлолом.

"УЗ ссылается на отсутствие определенных распоряжений от Правительства. Но нормативная база позволяет без проблем реализовать этот металлолом через систему Прозрачно. Надо просто проявить инициативу! Ведь в этот трудный период должны все сплотиться и работать на победу, обеспечивая максимальную работу всех стратегических отраслей экономики", – резюмировал Беленький.

Напомним, железнодорожный оператор прекратил реализацию металлолома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок.

Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать металлолом в обход системы Prozorro, считая, что это создаст коррупционные риски.

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