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В "Дію" повернулася послуга для ВПО. Можна оформити довідку та виплати

Фото: Дія (РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Тепер українці знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи та соціальні виплати у застосунку "Дія" для себе та своїх дітей. Послуга доступна для громадян, які перемістилися з територій, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку єПідтримка.

Термін їх зарахування залежить від того, коли Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти у ваш банк.

Нагадаємо, що "Дія" є тільки технічним адміністратором послуги.

Раніше ми повідомляли, ви знову можете отримати необхідні послуги з комплексу єМалятко онлайн. Портал "Дія" відновлює роботу послуги в режимі онлайн.

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Дія