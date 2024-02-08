В "Дію" добавили карту укрытий: покажет маршрут и не только
В приложении "Дія" с сегодняшнего дня доступна карта укрытий. При ее помощи можно проложить маршрут к ближайшему безопасному месту и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
По информации ведомства, при помощи карты можно быстро найти ближайшее укрытие, посмотреть о нем информацию и проложить маршрут.
Также на интерактивной карте можно:
- посмотреть вид, рейтинг и фото укрытия;
- узнать, сколько людей вмещает укрытие;
- оценить состояние укрытия;
- оставить отзыв, сообщить, если укрытие закрыто, эту информацию передадут в ОВА;
- поделиться локацией с родственниками или друзьями.
Также при просмотре карты доступен фильтр с параметрами, чтобы, к примеру, выбрать укрытие для людей с инвалидностью.
Карту можно загрузить, чтобы она всегда была доступна оффлайн. Для этого необходимо перейти в раздел "Незламність" и нажать - "Завантаження мапи".
Карта будет недоступна в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях по соображениям безопасности. В этих регионах жители могут узнать адреса укрытий у органов местного самоуправления.
Карта "Пунктов несокрушимости" в "Дії"
Напомним, в "Дії" также есть карта "Пунктов несокрушимости". При помощи карты можно проложить маршрут, а также посмотреть доступные услуги в каждом из "Пунктов несокрушимости".
При поиске "Пункта несокрушимости" важно выбрать область, где находится пользователь, и загрузить карту, чтобы она была доступна оффлайн.
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