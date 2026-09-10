"Дошли до предела": Минфин предупредил о возможной задержке соцвыплат

По словам главы Минфина, из-за ограниченной ликвидности государственного бюджета правительство уже вынуждено откладывать часть расходов. Дальнейшая стабильность финансирования напрямую зависит от принятия критически важных законов.

"Мы сейчас дошли до предела и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать эти законопроекты, понимая, какова цена вопроса", - сказал Марченко.

Он пояснил, что Министерство финансов разработало два вида мер по работе в условиях дефицита средств:

отсрочка наименее актуальных расходов на конец года решением министра;

введение специального регламента действий правительства на период, когда бюджетных ресурсов недостаточно для покрытия всех потребностей.

Что будут финансироваться в первую очередь

В случае возникновения дефицита денег правительство перейдет к жесткому ранжированию расходов. Абсолютным приоритетом остается безопасность.

"Будут поступать доходы, мы в первую очередь финансируем сектор безопасности и обороны. Далее, как только появляется финансирование, мы финансируем все остальные расходы", - подчеркнул глава Минфина.

Указанный подход будут применяться не только к государственному, но и местным бюджетам. Поэтому в стране могут временно приостановить программы поддержки, капитальное строительство и другие второстепенные расходы, восстановление которых произойдет только после появления достаточной ликвидности.

Риск инфляции и монетарной печати

Сергей Марченко предостерег, что задержки с внешней помощью могут вынудить правительство предпринять крайние меры - монетарное финансирование бюджета (де-факто печать гривны).

"Задержка вызовет социальное возмущение. В результате будут другие шаги. Мы не исключаем монетарного финансирования с соответствующей девальвацией гривны, инфляцией и другими негативными последствиями. Сидеть и ждать, пока придут деньги, мы не можем", - резюмировал он.