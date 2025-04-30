В "Дії" снова доступна подача налоговых деклараций: что важно знать ФОПам

Сервис подачи налоговых деклараций возобновил работу в приложении и на портале "Дія". Подать документы теперь станет быстрее и проще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дії".
Теперь физические лица-предприниматели (ФОП) могут подавать обновленную форму отчетности, которая учитывает уплату военного сбора.
"Команда "Дії" обновила форму налоговой декларации. Теперь подавайте документы и об уплате военного сбора в несколько кликов - в приложении", - отметили в "Дії".
С 1 апреля услуга была временно недоступна из-за перехода на новые формы отчетности. Теперь подать декларацию можно в несколько кликов, без очередей и бумажной волокиты.
Кто должен подавать декларацию:
После подачи декларации налоговая имеет 30 дней на проверку. Если все в порядке, плательщик получит справку об отсутствии налоговой задолженности.
Напомним, в Украине утвердили новую форму налоговых деклараций. Изменения учитывают обновленные требования по уплате военного сбора и минимального налогового обязательства, введенные с 1 января 2025 года. В частности, для ФОП 1, 2 и 4 групп установлен фиксированный военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, а для третьей группы - 1% от дохода.
Также мы писали, что в 2025 году подать налоговую декларацию должны украинцы, которые получали доходы без удержанных налогов - в частности ФОП, фрилансеры, арендодатели, а также те, кто продавал авто или недвижимость. Подача декларации позволяет не только выполнить требования закона, но и получить налоговую скидку.
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