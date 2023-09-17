В "Дії" запустили новые военные облигации "Евпатория": как их приобрести

"Облигация "Евпатория" уже в приложении Дія. Почему облигации - это win-win? Потому что это поддержка экономики и армии и гарантированная прибыль. После окончания срока облигации ловите на карту сумму вклада + процент", - говорится в сообщении.

Отмечается, что датой выплаты по этой облигации является 18.06.2025 года. Ставка: 18,31%.

Как приобрести облигации в "Дії" в несколько кликов с любой банковской карты

зайдите в "Дію";

на главном экране кликните Военные облигации;

выберите облигацию, партнера и количество;

подпишите и оплатите;

облигация в течение 3 дней появится рядом с документами.

Также сообщается, что эта услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством финансов Украины, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком Украины.

Военные облигации в Украине

В прошлом году Кабинет министров утвердил постановление, позволяющее совершеннолетним гражданам Украины покупать военные облигации через приложение "Дія".

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования Вооруженных сил Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину наш бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен.