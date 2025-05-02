В "Дії" появятся все документы об образовании: какая будет важная опция

Кабинет министров утвердил порядок формирования и применения е-документа об образовании. Отныне все документы - от аттестата до диплома - будут доступны онлайн и будут приравниваться к бумажным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука и нардепа Алексея Гончаренко.
Как сообщил Мельничук, порядок определяет механизм формирования и применения е-документа об образовании, подтверждающего получение лицом определенного образовательного уровня и/или присуждения лицу определенной (образовательно-профессиональной, образовательно-научной/образовательно-творческой) степени образования (образовательно-квалификационного уровня) по результатам успешного получения образования на соответствующем уровне.
Е-документ - это электронное отображение диплома, аттестата или другого образовательного документа, которое:
Таким образом все документы - от аттестата до диплома о высшем образовании или ученой степени - будут доступны онлайн.
Как отметил Гончаренко, после полномасштабного вторжения России тысячи украинцев потеряли документы из-за эвакуации или обстрелов. Электронная версия даст возможность восстановить права на обучение и работу даже без физического диплома.
Напомним, еще в марте прошлого года в приложении "Дія" появились документы об образовании.
Как отмечали в "Дії", добавлять документы вручную не нужно - они подтянутся автоматически, но только если информация о вашем образовании есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
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