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В "Дії" появятся электронные ветпаспорта домашних животных. Кабмин принял постановление

Фото: в "Дії" появятся электронные ветпаспорта домашних животных (freepik_com)
Автор: Наталья Кава

Электронные ветеринарные паспорта появятся в приложении "Дії". Это поможет в борьбе с ростом численности бездомных животных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

По его словам, недавно Кабмин принял постановление о запуске проекта по введению идентификации и регистрации домашних животных.

"Убирается монополия государственных клиник на регистрацию животных. Этот проект позволит всем ветеринарам, которые будут работать с Реестром, выдавать ветеринарные паспорта государственного образца. В то же время, регистрация животных будет бесплатной и для ветеринаров, и для владельцев домашних животных", - рассказал Башлык.

Одним из преимуществ принятого постановления является то, что владельцам упростят возможность восстановления документов на животное и подтверждение права собственности на него, облегчение поиска пропавших животных, а затем - отражение электронных ветеринарных паспортов в приложении "Дія".

Выезд за границу с животными

Напомним, украинцы могут уехать за границу с животными. Для этого необходимо выполнить несколько условий и иметь специальные документы.

Весной этого года в Польше изменили правила ввоза домашних животных для украинцев. Раньше можно было пересечь границу со своими домашними любимцами по упрощенным условиям.

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