В "Дії" временно отключат "єВідновлення": когда услуга снова заработает
В приложении и на портале "Дія" временно не будет работать услуга "еВідновлення".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
"Услуга "єВідновлення" в приложении и на портале не будет работать с 8:00 5 июля до 18:00 6 июля", - говорится в сообщении.
Услуга не будет работать из-за обновления функционала Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.
"Это позволит добавить новые сервисы, чтобы "єВідновлення" стало еще удобнее. Как только все заработает "Дія" сообщит в своих соцсетях вас первыми", - заявили в "Дії".
Напомним, ранее мы рассказывали, как к программе "єВідновлення" присоединиться бизнесу.
Читайте также о том, как присоединиться к программе "єВідновлення".
Читайте также, кто из граждан имеет право воспользоваться программой "єВідновлення", как именно украинцам к ней приобщиться и что важно сделать после завершения ремонтных работ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.