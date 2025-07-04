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В "Дії" временно отключат "єВідновлення": когда услуга снова заработает

Пятница 04 июля 2025 18:42
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В "Дії" временно отключат "єВідновлення": когда услуга снова заработает Иллюстративное фото: в "Дії" временно отключат "єВідновлення" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В приложении и на портале "Дія" временно не будет работать услуга "еВідновлення".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

"Услуга "єВідновлення" в приложении и на портале не будет работать с 8:00 5 июля до 18:00 6 июля", - говорится в сообщении.

Услуга не будет работать из-за обновления функционала Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

"Это позволит добавить новые сервисы, чтобы "єВідновлення" стало еще удобнее. Как только все заработает "Дія" сообщит в своих соцсетях вас первыми", - заявили в "Дії".

Напомним, ранее мы рассказывали, как к программе "єВідновлення" присоединиться бизнесу.

Читайте также о том, как присоединиться к программе "єВідновлення".

Читайте также, кто из граждан имеет право воспользоваться программой "єВідновлення", как именно украинцам к ней приобщиться и что важно сделать после завершения ремонтных работ.

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Дия
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