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В Дії временно не работает услуга "єВідновлення". Что случилось

Фото: в Дії временно не работает услуга "єВідновлення". Что произошло (diia.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В приложении "Дія" временно перестала работать программа госпомощи "єВідновлення". Это связано с тем, что программу "перевозят" на новый датацентр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дії".

Как отметили разработчики "Дії", на новом оборудовании реестр будет работать быстрее и лучше. Это сделает услугу более качественной.

Предварительно, услуга "єВідновлення" и сообщение о поврежденном имуществе на портале и в приложении будет временно недоступно до 19 июня.

Программа "єВідновлення"

Украинские власти запустили программу, в рамках которой жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено в результате российской войны. Заявки на получение средств можно подать в Дії.

Недавно украинцы столкнулись с проблемой, из-за которой их жилье в "Дії" не отражалось, из-за чего они не могли подать заявку на выплаты. В Минреинтеграции назвали два способа решения проблемы.

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Дія