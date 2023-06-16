В Дії временно не работает услуга "єВідновлення". Что случилось

Как отметили разработчики "Дії", на новом оборудовании реестр будет работать быстрее и лучше. Это сделает услугу более качественной.

Предварительно, услуга "єВідновлення" и сообщение о поврежденном имуществе на портале и в приложении будет временно недоступно до 19 июня.

Программа "єВідновлення"

Украинские власти запустили программу, в рамках которой жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено в результате российской войны. Заявки на получение средств можно подать в Дії.

Недавно украинцы столкнулись с проблемой, из-за которой их жилье в "Дії" не отражалось, из-за чего они не могли подать заявку на выплаты. В Минреинтеграции назвали два способа решения проблемы.

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