В "Дії" временно будут недоступны ряд услуг: в чем причина

С сегодняшнего дня до 8:00 понедельника, 20 января, в приложении и на портале "Дія" не будут работать ряд услуг. Причина - проведение технических работ по восстановлению реестров ГРАГС и ЕГР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
"С сегодняшнего дня до 8:00 понедельника в "Дії" будут недоступны услуги, связанные с реестрами ГРАГС и ЕГР. Уходят на технический перерыв, чтобы вернуться с хорошими новостями", - говорится в сообщении.
Что закроется до понедельника:
Полный перечень услуг на техническую паузу можно посмотреть на портале "Дія".
"Дія" не сохраняет данных, а только отображает их из электронных реестров и систем. Поэтому некоторые услуги в "Дії" во время техработ не работают. Как только все заработает в обычном режиме - "Дія" моментально сообщит в соцсетях", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в декабре прошлого года вице-премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила о том, что были атакованы государственные реестры. По ее словам, эта атака привела к прекращению работы Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. По ее словам, за атакой стоят российские хакеры. Время первоочередного восстановления реестров составит ориентировочно до двух недель.
10 января была восстановлена работа всех основных сервисов портала ЕГР после масштабной кибератаки со стороны РФ.
Подробно о кибератаке - в материале РБК-Украина.
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