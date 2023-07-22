В "Дії" тестируют выплаты за разрушенное жилье: кто может подать заявление

На портале "Дія" стартовало бета-тестирование подачи заявления на получение компенсации за полностью разрушенное жилье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".
Украинцы, чьи дома были уничтожены из-за российской агрессии, смогут подать заявление в приложении "Дія" и получить компенсацию. Сначала услугу в Киевской области, чтобы затем масштабировать другие области.
Подать заявление могут украинцы, которые:
"После бета-тестирования услуга станет доступна другим населенным пунктам, а вскоре и имуществу, имеющему совладельцев. Работаем над расширением услуги для имущества на временно оккупированной территории Украины", - отметили в "Дії".
Присоединиться к тестированию можно по ссылке.
"єВідновлення"
Напомним, 10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.
На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.
К программе госпомощи "єВідновлення" также может присоединиться бизнес, который занимается продажей строительных материалов и услуг по ремонту жилья.
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