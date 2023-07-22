В "Дії" тестируют выплаты за разрушенное жилье: кто может подать заявление

Украинцы, чьи дома были уничтожены из-за российской агрессии, смогут подать заявление в приложении "Дія" и получить компенсацию. Сначала услугу в Киевской области, чтобы затем масштабировать другие области.

Подать заявление могут украинцы, которые:

достигли 18 лет;

имеют верифицированный РНОКПП;

предварительно направили сообщение о разрушенном имуществе;

имеют разрушенный дом на территории села Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка Бородянского поселкового территориального общества Киевской области;

является единственным собственником имущества, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав.

"После бета-тестирования услуга станет доступна другим населенным пунктам, а вскоре и имуществу, имеющему совладельцев. Работаем над расширением услуги для имущества на временно оккупированной территории Украины", - отметили в "Дії".

Присоединиться к тестированию можно по ссылке.

"єВідновлення"

Напомним, 10 мая в Украине стартовала программа "єВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которые нуждаются в косметическом ремонте жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

К программе госпомощи "єВідновлення" также может присоединиться бизнес, который занимается продажей строительных материалов и услуг по ремонту жилья.