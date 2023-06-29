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В "Дії" тестируют новую услугу. Только для женщин и детей

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Украина, Четверг 29 июня 2023 20:25
В "Дії" тестируют новую услугу. Только для женщин и детей Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В "Дії" стартовал бета-тест смены места жительства, услугой могут воспользоваться женщины и дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Возвращаем одну из самых ожидаемых услуг - присоединяйтесь к бета-тесту смены места жительства в "Дії", - говорится в сообщении.

Министр пишет, что услугу усовершенствовали. Поэтому уже скоро будет можно в несколько кликов изменить место жительства без походов в ЦПАУ или органы регистрации.

Кто сможет воспользоваться услугой

"Также мы автоматизировали сервис и исключили человеческий фактор", - пишет Федоров.

По его словам, услугой смогут воспользоваться женщины и дети. Он призвал людей становиться первыми пользователями долгожданного сервиса.

Стоит заметить, что "Дія" - украинский электронный сервис государственных услуг. Он представляет собой сайт и мобильное приложение с цифровыми документами, возможностью цифровой подписи и верификации и не только.

С помощью "Дії" граждане страны могут в онлайн-режиме получить выписку о месте жительства, справку о несудимости, оплатить налоги или подать заявление на брак.

Ранее сообщалось, что уже в скором времени у "Дії" появятся новые сервисы, среди которых помощь в растаможке авто, возмещение вкладов для вкладчиков обанкротившихся банков и другие.

Также на портале "Дія" запустили услугу по закрытию ФЛПов. Физические лица-предприниматели смогут сделать это в несколько кликов.

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