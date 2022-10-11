Действия, а не слова. В Зеленского призывают немедленно предоставить Украине системы ПВО

"Истинный гуманизм - это не о призывах и словах, когда идет война. Истинный гуманизм - это исключительно о немедленном предоставлении Украине систем ПВО/ПРО, чтобы мы защитили своих детей от российских крылатых ракет", - написал он.

Напомним, 10 октября на фоне массированных вражеских ударов президент США Джо Байден пообещал передать Украине передовые системы ПВО. Ранее Вашингтон анонсировал поставки систем NASAMS.

Как сообщало WSJ, серия ракетных ударов и атак дронов-камикадзе по ключевой инфраструктуре усиливает давление на партнеров Украины, чтобы они предоставили ей системы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.