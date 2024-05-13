В "Дії" скоро появится удостоверение ветерана. Минцифра запустила бета-тест

В "Дії" вскоре добавят удостоверение ветерана, поэтому участникам боевых действий больше не нужно носить с собой бумажный документ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова и страницу Минветеранов Украины.
"Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой - в смартфоне", - сообщил министр.
По его словам, теперь в Минцифре запустят бета-тест и планируют собрать тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме.
"Протестировать новый документ в приложении можно, если у вас есть паспорт в Дії и карточка налогоплательщика", - добавил Федоров.
Записаться на бета-тестирование будет можно:
Для регистрации нужно перейти по ссылке.
Правительство на постоянной основе старается способствовать получению ветеранами всех необходимых для них услуг.
Недавно в Минветеранов сообщали, что ведомство разработало проект по созданию пространств для ветеранов, который будет распространен по всей Украине в 2024-2025 годах.
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