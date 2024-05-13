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В "Дії" скоро появится удостоверение ветерана. Минцифра запустила бета-тест

Архивное фото: в "Дії" скоро появится удостоверение ветерана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В "Дії" вскоре добавят удостоверение ветерана, поэтому участникам боевых действий больше не нужно носить с собой бумажный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова и страницу Минветеранов Украины.

"Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой - в смартфоне", - сообщил министр.

По его словам, теперь в Минцифре запустят бета-тест и планируют собрать тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме.

Кто сможет протестировать новый документ

"Протестировать новый документ в приложении можно, если у вас есть паспорт в Дії и карточка налогоплательщика", - добавил Федоров.

Записаться на бета-тестирование будет можно:

  • участникам боевых действий;
  • людям с инвалидностью в результате войны;
  • участникам войны;
  • пострадавшим участникам Революции Достоинства;
  • членам семьи погибшего ветерана войны;
  • членам семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Для регистрации нужно перейти по ссылке.

Что должно появиться в тестовом "е-удостоверении" ветерана

  • название удостоверения;
  • фамилия, имя, отчество (при наличии);
  • оцифрованный образ лица;
  • пункт и статья Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в соответствии с которым предоставлен статус;
  • орган, выдавший удостоверение;
  • серия, номер, дата выдачи и окончания срока действия бумажного удостоверения;
  • группа инвалидности (для лиц с инвалидностью вследствие войны);
  • уникальный электронный идентификатор.

Информация, которая будет полезна ветеранам

Правительство на постоянной основе старается способствовать получению ветеранами всех необходимых для них услуг.

Недавно в Минветеранов сообщали, что ведомство разработало проект по созданию пространств для ветеранов, который будет распространен по всей Украине в 2024-2025 годах.

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