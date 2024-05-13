В "Дії" скоро появится удостоверение ветерана. Минцифра запустила бета-тест

"Больше не нужно носить с собой бумажный документ, удостоверение будет всегда под рукой - в смартфоне", - сообщил министр.

По его словам, теперь в Минцифре запустят бета-тест и планируют собрать тестировщиков, чтобы убедиться, что интерфейс понятен, а данные из реестра тянутся корректные и в полном объеме.

Кто сможет протестировать новый документ

"Протестировать новый документ в приложении можно, если у вас есть паспорт в Дії и карточка налогоплательщика", - добавил Федоров.

Записаться на бета-тестирование будет можно:

участникам боевых действий;

людям с инвалидностью в результате войны;

участникам войны;

пострадавшим участникам Революции Достоинства;

членам семьи погибшего ветерана войны;

членам семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Для регистрации нужно перейти по ссылке.

Что должно появиться в тестовом "е-удостоверении" ветерана