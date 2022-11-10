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Действия россиян в Херсонской области показали "эффект" от мобилизации, - Череватый

Фото: действия россиян в Херсонской области показали "эффект" от мобилизации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Отступление российских сил в Херсонской области может показать, каким оказался "эффект" от мобилизации в РФ. Поскольку оккупанты бросают "новобранцев" под удары, а те не знают, что им делать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Судьба всех этих мобилизованных она не очень хороша. Поскольку в целом анализируя, например, по Луганскому направлению, там уже приезжают даже их родители разбираться, потому что там плохое командование, их выставляют на позиции совершенно неподготовленными. Они попадают под серьезные удары артиллерии и не знают, как действовать. Командиры же покидают позиции, оставляя этих мобилизованных фактически гибнуть один на один под нашим огнем. Поэтому, считаю, что частично эти действия в Херсонской области связаны как раз с тем, что эффект от мобилизации минимален", - пояснил Череватый.

Напомним, что вчера Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с западного (правого) берега Днепра, начать уход на восточный (левый) берег.

Международные аналитики считают, что отступление российских войск из Херсона является следствием успешных операций Вооруженных сил Украины, а не ловушкой оккупантов.

Добавим, что в британской разведке считают причину отхода россиян их неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ.

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Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьВойна в УкраинеМобилизация в России