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В "Дії" возобновили прием заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье: как подать

Фото: Владельцы разрушенных домов могут получить компенсацию (diia.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Реестр убытков для Украины (RD4U) возобновил свою работу после массированной кибератаки. Теперь снова доступна возможность подачи заявлений на компенсацию за поврежденное или уничтоженное жилое имущество в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

Теперь снова принимают заявки по категории А3.1, предусматривающей возмещение убытков за поврежденное или уничтоженное жилое недвижимое имущество в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Владельцы квартир и домов, пострадавших от войны, могут подать заявление на компенсацию через официальный портал "Дія". Для этого необходимо выбрать раздел "Репарации" на сайте и выбрать категорию А3.1.

Ключевые моменты:

  • Вы можете подать заявление независимо от того, где находится ваше имущество, даже на временно оккупированных территориях.
  • Возможность подать заявку не зависит от того, получали ли вы компенсацию через программу "еВідновлення".
  • Регистрация права на недвижимое имущество в Государственном реестре прав на недвижимое имущество не является обязательным условием для получения компенсации.

Напомним, что в "Дію" вернули перерегистрацию авто. Владельцы авто могут непосредственно в приложении менять владельца транспортного средства.

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ДияЖилье