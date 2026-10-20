В "Дії" можно теперь оформить выплаты для беременных и пособие на ребенка до года: какие суммы

Теперь через "Дію" можно оформить пособие по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до одного года. Ежемесячное пособие составляет от 7 000 до 10 500 гривен в зависимости от вида выплаты и обстоятельств семьи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram .

Как оформить выплаты через "Дію"

После подачи заявления онлайн "Дія" передает его в Единую информационную систему социальной сферы. Система автоматически собирает необходимые данные из государственных реестров и формирует решение. После этого работник Пенсионного фонда проверяет и согласовывает его.

Оформить помощь можно также в сервисных центрах Пенсионного фонда, центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченных лиц территориальных громад.

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Какие суммы выплачивают

Пособие по беременности и родам составляет 7 000 гривен в месяц. Она предусмотрена для женщин, не застраховавшихся в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Пособие по уходу за ребенком до одного года также составляет 7 000 гривен ежемесячно.

Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, ежемесячная выплата по уходу составляет 10 500 гривен.