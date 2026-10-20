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Главная » Жизнь » Общество

В "Дії" можно теперь оформить выплаты для беременных и пособие на ребенка до года: какие суммы

15:00 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
В "Дії" можно теперь оформить выплаты для беременных и пособие на ребенка до года: какие суммы В "Дії" заработали новые услуги (коллаж РБК-Украина)
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Теперь через "Дію" можно оформить пособие по беременности и родам, а также выплаты по уходу за ребенком до одного года. Ежемесячное пособие составляет от 7 000 до 10 500 гривен в зависимости от вида выплаты и обстоятельств семьи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого в Telegram.

Как оформить выплаты через "Дію"

После подачи заявления онлайн "Дія" передает его в Единую информационную систему социальной сферы. Система автоматически собирает необходимые данные из государственных реестров и формирует решение. После этого работник Пенсионного фонда проверяет и согласовывает его.

Оформить помощь можно также в сервисных центрах Пенсионного фонда, центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или через уполномоченных лиц территориальных громад.

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Какие суммы выплачивают

Пособие по беременности и родам составляет 7 000 гривен в месяц. Она предусмотрена для женщин, не застраховавшихся в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Пособие по уходу за ребенком до одного года также составляет 7 000 гривен ежемесячно.

Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, ежемесячная выплата по уходу составляет 10 500 гривен.

Читайте также о том, что в Украине с 1 января 2026 года изменились предельные размеры выплат по больничным и пособия по беременности и родам. Причиной тому стало повышение минимальной заработной платы.

Ранее мы писали о том, что бюджетный комитет ВР включил в поручения правительства правки о повышении помощи на проживание для ВПЛ на 1000 гривен со следующего года. Окончательное решение будет принято во время второго чтения бюджета.

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