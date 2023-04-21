Действия Минэнерго и НКРЭКУ приводят к потере валютной выручки по экспорту электроэнергии, - нардеп

"НКРЭКУ и Минэнерго настолько проактивно и эффективно подошли к вопросу экспорта электричества из Украины, что словаки уже и не хотят иметь с нами дел", - заявила она.

Совсун объяснила, что в настоящее время Словакия останавливает закупки украинской электроэнергии, потому что в Украине процесс проведения аукционов на распределение пересечения не приведен в соответствие со стандартами ЕС.

"Процедурно операторы стран, которые покупают или продают электричество, должны проводить совместные аукционы. Доход от которых распределяется между странами-участницами. Но чтобы поддержать Украину, наши соседи год отказывались от таких доходов в пользу "Укрэнерго". Но дольше они делать этого не могут нами просто перестанут сотрудничать как Словакия", - сказала она.

Она также подчеркнула, что Украине очень выгодно экспортировать электроэнергию в Европу, потому что оптовые цены на рынке Украины колеблются в пределах 80 €/МВт-час, в Словакии, Венгрии и Румынии - около 110 €/МВт-час, в Польше – более 140 € /МВт-час.

"Это прирост нашего ВВП и приток валютной выручки. А значит, налоги в государственный бюджет. В 2021 году Украина экспортировала электричества на $700 млн, хотя и экспорт составлял всего 2% всего производимого электричества", - подчеркнула Совсун.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию 17 апреля в объеме 200 МВт каждый час.

21 апреля Словакия перестала покупать электроэнергию у Украины. Экспорт электричества длился 4 дня.