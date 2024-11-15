Действовали через маму: как юная звезда "Манчестер Юнайтед" стал гражданином Украины

Футболист уже успел дебютировать в составе "сине-желтых". Он вышел на замену в игре квалификационного раунда Евро-2025 U-19 против Казахстана.

"Более года назад мама получила звонок из УАФ. Ей рассказали, что следят за моими успехами и предлагают мне выступать за юношескую сборную Украины, – рассказал игрок с чего все началось. – Конечно, я был очень рад и все в семье тоже. Мы с благодарностью приняли это предложение и постоянно держали контакт".

Как утверждает юный футболист, решение играть за Украину было вполне обдуманным и осознанным. Ведь несмотря на то, что он родился и вырос в Великобритании, Украина для него всегда означала многое.

"У нас в семье говорят на украинском языке. Мама нас с братом учила украинскому. Нам было очень приятно, когда Украина достигала успехов в футболе, в песенных конкурсах, в культуре", - говорит новичок "сине-желтой" команды.

Кто такой Захар Бауманн

17-летний футболист – сын эмигрантов из Коломыи. Он родился в английском Болтоне.

С детства занимается футболом, находясь в системе "Манчестер Юнайтед". Украинец действует в середине поля и имеет рыжий цвет волос, из-за чего его сравнивают с легендой "дьяволов" Полом Скоулзом.

Перед новым сезоном юный полузащитник заключил с "Юнайтед" полноценный контракт. Он присоединился к команде U-18, а также попал в заявку коллектива U-19 в Юношескую лигу УЕФА. В текущем сезоне провел за юношеские составы манкунианцев 9 матчей, оформив один гол и один ассист.