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В "Дія" запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну

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Україна, Понеділок 07 березня 2022 12:52
В "Дія" запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну Фото: заявки в Дія на 6500 гривень вже працюють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В "Дія" запустили заявки на 6500 гривень для тих, хто втратив роботу через війну. Заявки можна подавати в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву, яку зробив керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі Україна 24.

"Ми запустили сервіс.Люди можуть подаваться на допомогу в розмірі 6,5 тисяч гривень, в тих містах де люди втратили можливість працювати або вести бізнес", - сказав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову що надання у 2022 році одноразової матеріальної допомоги у 6,5 тисяч гривень. Допомога виплачується через втрату зарплати внаслідок проведення бойових дій.

Згідно з документом, на ці цілі з резервного фонду держбюджету виділяється 21,9 млрд гривень. Кошти будуть виплачуватися в рамках програми єПідтримка.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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