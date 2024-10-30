RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Дия" стала одним из лучших изобретений 2024 года в мире по версии TIME

Фото: портал "Дия" (diia gov.ua)
Автор: Нина Еланская

Украинское приложение "Дия" вошло в список Best Inventions 2024 по версии влиятельного журнала TIME в категории Apps & Software.

Известно, что TIME ежегодно оценивает 200 инновационных продуктов, которые создают революцию в разных сферах и улучшают жизнь миллионов людей.

Проект цифрового государства, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проделал значительный путь.

"За 5 лет "Дия" прошла путь от приложения с документами к настоящему SuperApp. Мы первые в мире цифровизировали полный цикл процесса бракосочетания и приравняли электронные документы к бумажным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на данный момент "Действием" пользуется более 21 миллиона украинцев, а ее открытый код дает возможность другим странам внедрять подобные решения.

"Это достижение - символ признания Украины на мировой арене как цифрового лидера. Спасибо каждому, кто разделяет этот путь с нами. Продолжаем вместе творить цифровое будущее", - подчеркнули в Минцифре.

Несмотря на все достижения, "Дия" продолжает совершенствоваться. Недавно, например, стало известно, что в ней появится еще 6 новых функций, которыми можно воспользоваться через портал или приложение.

Также добавим, что электронное разрешение на оружие планируется создать именно в "Дии". По данным МВД, разрешением уже скоро смогут воспользоваться украинцы через приложение или портал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия