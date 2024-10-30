"Дия" стала одним из лучших изобретений 2024 года в мире по версии TIME

Известно, что TIME ежегодно оценивает 200 инновационных продуктов, которые создают революцию в разных сферах и улучшают жизнь миллионов людей.

Проект цифрового государства, инициированный президентом Владимиром Зеленским, проделал значительный путь.

"За 5 лет "Дия" прошла путь от приложения с документами к настоящему SuperApp. Мы первые в мире цифровизировали полный цикл процесса бракосочетания и приравняли электронные документы к бумажным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на данный момент "Действием" пользуется более 21 миллиона украинцев, а ее открытый код дает возможность другим странам внедрять подобные решения.

"Это достижение - символ признания Украины на мировой арене как цифрового лидера. Спасибо каждому, кто разделяет этот путь с нами. Продолжаем вместе творить цифровое будущее", - подчеркнули в Минцифре.

Несмотря на все достижения, "Дия" продолжает совершенствоваться. Недавно, например, стало известно, что в ней появится еще 6 новых функций, которыми можно воспользоваться через портал или приложение.