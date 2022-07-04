Нотаріальні послуги переводять у "Дію": яку функцію запустять першою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства цифрової трансформації.

Повідомляється, що незабаром в додатку будуть доступні нотаріальні послуги. А днями уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через "Дію". Тому першою такою функцією буде можливість перевірити справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду.

"Зараз наша команда працює над технічним запуском сервісу. Про результат повідомимо зовсім скоро в наших соцмережах. Продовжуємо спрощувати послуги для українців", - йдеться в повідомленні.