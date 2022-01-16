"Дія" перестала підтягувати страховий поліс: що сталося

У додатку "Дія" перестали підтягуватися страхові поліси. Це пов'язано з тим, що 14 січня сталася хакерська атака на інформаційні ресурси МТСБУ, в результаті чого перестав працювати реєстр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ.

"Моторне (транспортне) страхове бюро повідомляє, що 14.01.2022 року інформаційні ресурси Бюро були піддані масштабній хакерській атаці. Відповідну заяву передано спеціальним державним службам по боротьбі з кіберзлочинністю для проведення розслідування. Зараз виконуються роботи з відновлення роботи сервісів МТСБУ, які планується завершити в найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні компанії.

У свою чергу в "Дії" заявили, що через проведення технічних робіт деякий час страхові поліси будуть недоступні, але проблема вже вирішується.

"Страховий поліс у додатку відображається з сервісу МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України). Однак там проводяться технічні роботи, тому документ деякий час буде недоступним. Команда вже шукає вирішення цієї ситуації, а ми разом з вами очікуємо повідомлення про стабільну роботу сервісу. Так що зберігаємо спокій, ваші дані в безпеці, адже реєстр працює – "Дія" підтягує", - розповіли в коментарі РБК-Україна.