Дія.City - порятунок для IT-індустрії чи зашморг?

IT-бізнес в Україні сьогодні досяг уже рівня другого за величиною в структурі ВВП з річним оборотом близько 5 млрд доларів, і має всі шанси розвиватися далі.

Становлення і зростання IT-індустрії проходили, здебільшого, в умовах самостійного регулювання і підстроювання під поточні умови. В першу чергу, мова йде про юридичне оформлення - переважна більшість IT-фахівців на сьогодні в Україні існують як ФОП.

Держава в особі Міністерства цифровий трансформації пропонує змінити поточну схему і перевести IT-спеціалістів у віртуальне резидентство Дія.City. Компанії, які перейдуть у Дія.City, повинні будуть замість контрактів з ФОП укласти так звані гіг-контракти та в подальшому здійснювати свою діяльність на їх основі.

Обговорення реформи IT тривало протягом останнього року. У дискусію, крім самої Мінціфри, були залучені провідні IT-асоціації: IT комітет ЄБА, IT Україна, Американська Торгівельна Палата. У підсумку, крім законопроектів Мінцифри і ОПЗЖ, народився альтернативний проект закону від Кіри Рудик, екс-керівника продуктової IT-компанії Ring, у якому пропонується рішення критичних моментів, що містяться у проекті Мінцифри.

Сьогодні ще не прийнятий жоден із законопроектів, але представники IT-індустрії стурбовані можливістю прийняття варіанту Мінцифри зі збереженням невирішених спірних питань.

Вони полягають у наступному:

- При переході у Дія.City будуть введені істотні обмеження для IT-компаній, а ефективна робота по моделі ФОП-компанія стане зовсім неможливою.

- Мінцифри отримає надто великі повноваження з регулювання IT-ринку. Вводиться занадто багато нових правил і звітності, причому цей перелік може поповнюватися і в майбутньому на розсуд Міністерства.

- Компанії фактично зобов'язують вступити в Дія.City. Тільки на цих умовах держава гарантує захист від «маски-шоу».

Тим часом, кажуть представники IT-бізнесу, у них вже був негативний досвід реформування галузі під керівництвом держави. При Януковичі айтішникам обіцяли звільнення від ПДВ. «Ми радо скористалися цією новацією. А через деякий час перевіряючі нарахували нам і ПДВ, і штраф », - згадує Сергій Кондратюк, CEO компанії Quartsoft.

Дія.City підноситься державою як експеримент, однак великі гроші не надто люблять експерименти. Тим більше що діюча система себе вже позитивно зарекомендувала і приносить у бюджет країни значні доходи.