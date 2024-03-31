В DiXi Group рассказали, что нужно для интеграции украинского энергорынка в европейский

По его словам, Украина не может в полном объеме использовать трансграничные перетоки, благодаря которым мы импортируем и экспортируем электроэнергию.

"Еще одним пробелом на пути к полноценной интеграции является то, что спотовые рынки ("в сутки вперед" и внутрисуточный) и балансирующий рынок электроэнергии пока не объединены с соответствующими сегментами рынков стран ЕС. Помешают этому в основном барьеры законодательного и регуляторного характера. К первым следует отнести особенности налогообложения экспортно-импортных операций и некоторые другие, ко вторым - ценовое регулирование рынков электроэнергии Украины", - добавил Серебренников.

Он подчеркнул, что для углубления интеграции с ЕС в сфере электроэнергетики следует продолжить внедрение европейского законодательства, регулирующего работу рынка и международной торговли, продолжить либерализацию внутреннего рынка электроэнергии, а также развивать электросети, в том числе новые интерконнекторы, и улучшать технические условия для надежной работы энергосистемы Украины .

Кроме того, нужно в первую очередь имплементировать Электроэнергетический интеграционный пакет (Electricity Integration Package) и внести изменения в налоговое законодательство для обеспечения полноценного объединения организованных сегментов рынка с рынками ЕС (market coupling).

Серебренников отметил, что такое объединение позволит усилить конкуренцию на внутреннем рынке, нарастить объемы внешней торговли, минимизировать возможности рыночных манипуляций и обеспечить формирование рыночно оговоренных цен на электроэнергию.

"Также одной из ключевых предпосылок для объединения и совместной работы рынков (Украины и Европы - ред.) будет ликвидация предельных ценовых ограничений на организованных рынках Украины (так называемых прайс кепов), которые регулирует НКРЭКУ. Для этого важно усилить и обеспечить полноценную независимость Регулятора (НКРЭКУ), на что обращает внимание Секретариат Энергетического сообщества", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что также важно ввести Регламент о добродетели и прозрачности оптового энергетического рынка (REMIT), что позволит более эффективно проводить мониторинг работы рынка электрической энергии и реагировать на недобросовестную конкуренцию и потенциальные злоупотребления рыночной властью.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы - ред.) не должны мешать импорту электроэнергии.