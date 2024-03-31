У DiXi Group розповіли, що потрібно для інтеграції українського енергоринку в європейський

За його словами, наразі Україна не може в повному обсязі використовувати транскордонні перетоки, завдяки яким ми імпортуємо та експортуємо електроенергію.

"Ще однією прогалиною на шляху до повноцінної інтеграції є те, що спотові ринки ("на добу наперед" та внутрішньодобовий) та балансуючий ринок електроенергії поки не об’єднані з відповідними сегментами ринків країн ЄС. На заваді стоять цьому в основному бар’єри законодавчого та регуляторного характеру. До перших варто віднести особливості оподаткування експортно-імпортних операцій та деякі інші, до других - цінове регулювання ринків електроенергії України", - додав Серебренніков.

Він підкреслив, що для поглиблення інтеграції з ЄС в сфері електроенергетики потрібно продовжити впровадження європейського законодавства, що регулює роботу ринку та міжнародної торгівлі, продовжити лібералізацію внутрішнього ринку електроенергії, а також розвивати електромережі, зокрема нові інтерконектори, і покращувати технічні умови для надійної роботи енергосистеми України.

Окрім того, треба першочергово імплементувати “Електроенергетичний інтеграційний пакет” (Electricity Integration Package) та внести зміни в податкове законодавство для забезпечення повноцінного об’єднання організованих сегментів ринку з ринками ЄС (market coupling).

Серебренніков зазначив, що таке об’єднання дозволить посилити конкуренцію на внутрішньому ринку, наростити обсяги зовнішньої торгівлі, мінімізувати можливості ринкових маніпуляцій та забезпечить формування ринково обумовлених цін на електроенергію.

"Також однією з ключових передумов для об’єднання і спільної роботи ринків (України та Європи, - ред.) буде ліквідація граничних цінових обмежень на організованих ринках України (так званих прайс кепів), які регулює НКРЕКП. Для цього важливо посилити і забезпечити повноцінну незалежність Регулятора (НКРЕКП), на що звертає увагу Секретаріат Енергетичного співтовариства", - сказав він.

Експерт підкреслив, що також важливо запровадити Регламент про доброчесність і прозорість оптового енергетичного ринку (REMIT), що дозволить більш ефективно проводити моніторинг роботи ринку електричної енергії та реагувати на недобросовісну конкуренцію та потенційні зловживання ринковою владою.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи, - ред.) не мають заважати імпорту електроенергії.