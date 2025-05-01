Странные звуки из-под машины: как проверить подвеску авто своими руками

Если говорить о диагностике ходовой силами самого водителя, вряд ли стоит рассчитывать, что он будет искать эстакаду и лезть под машину с фонариком - к счастью, такой практики у автовладельцев уже нет. Однако есть другой инструмент - внимательность и слух, ведь о большинстве своих проблем подвеска докладывает определенными звуками.

Итак, что и как стучит под машиной

Шаровая опора. Эта важная деталь не в порядке, если звуки "мелкого" или "массивного" грохота слышны, когда колесо движется вверх-вниз из-за неровностей дороги. А вот при повороте рулем в стороны изношенная шаровая опора обычно не выдает себя. Точнее, она может... скрипеть при любой работе подвески и рулевого управления - но это чаще всего означает не имеющуюся поломку, а то, что внутри узла есть коррозия. Которая вскоре таки выведет шаровую из строя.

Сайлентблок. Эти резиново-металлические втулки, на которых держатся рычаги подвески, могут создавать непредсказуемые, словно спонтанные удары, порой довольно сильные, которые резонируют на кузов автомобиля. В машинах с независимой подвеской эти стуки часто сопровождаются нестабильностью в управлении. Обычно сайлентблоки трудно проверить без осмотра с ямы, но на отдельных моделях их можно увидеть, заглянув под машину спереди или сзади. Если сайлентблок поврежден или сильно изношен, это видно по смещению оси рычага относительно центра втулки.

Амортизатор. Этот важный элемент подвески в неисправном состоянии создает слышимый звук, особенно при больших амплитудах движения колеса. Обычно этот звук кажется отдаленным, но хорошо различимым. Если амортизатор сильно изношен, имеет сломанные клапаны и потерял много рабочей жидкости, это может вызвать заметное раскачивание соответствующей части автомобиля.

Но и частичная потеря работоспособности амортизатора опасна с точки зрения управляемости - однако, такую, половинчатую проблему выявить без специального стенда сложно. Примерно оценить состояние амортизатора можно дедовским способом - простым, но довольно эффективным. Следует сильно раскачать кузов вручную (поочередно возле каждого колеса), а затем отпустить. Если автомобиль продолжит раскачиваться больше одного-полутора раз, есть большая вероятность критического износа амортизатора. Кроме того, характерным признаком неисправности являются следы утечки жидкости на корпусе амортизатора. При том следы незначительного потения в виде жирных пятен на корпусе - это еще не признак катастрофы, а свидетельство начала старения узла.

Стойки (втулки) стабилизатора. Когда эти элементы изнашиваются (а это бывает чаще, чем с другими деталями подвески), ходовая начинает издавать четкие мелкие звуки на неровностях дороги или отдельные несистемные стуки при поворотах и наклонах кузова. С поворотами руля, когда машина стоит на месте, симптомы износа этих деталей не связаны. Стойки с шаровыми шарнирами чаще выходят из строя, чем со втулками, но обычно их и легче заменить.

Рулевые наконечники. Шарниры рулевого управления на большинстве современных машин представлены в количестве не менее двух штук, хотя бывает и шесть. Из-за износа эти шарниры могут издавать мелкое постукивание при проезде неровностей или при повороте руля влево-вправо. Обычно эти детали служат более-менее долго, но когда они уже показывают признаки износа, откладывать замену нельзя - ведь из-за них ухудшается управляемость машины, например, может появиться виляние на определенной скорости.

Подрамник. Этот конструктивный элемент используется не во всех автомобилях, но встречается довольно часто, при том и на бюджетных моделях - на нём крепятся основные части подвески. Подрамник соединен с кузовом через несколько сайлентблоков. И вот эти резиново-металлические втулки, когда они изношены, могут создавать громкие, резонансные звуки, которые ощущаются на кузове. При этом этот стук возникает менее системно, чем в других случаях.

Вкратце

Будьте готовы к тому, что полная картина по состоянию ходовой части выяснится только во время ремонта. И причина здесь не в некомпетентности диагноста, а в непростой конструкции подвески, которая способна накопить в себе множество сюрпризов. Тем не менее, знание хотя бы части проблем своей ходовой поможет автовладельцу понимать перспективы ремонта еще перед визитом к профессионалам СТО. Это бывает полезно с точки зрения экономии средств и построения стратегии ремонта.

При подготовке статьи были использованы материалы Bosch Auto Service и Motor.