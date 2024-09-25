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Смотрите на это в супермаркетах. Что обязательно должно быть на ценниках продуктов

Фото: Покупки в супермаркете (freepik.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Стоимость пищевого продукта – важный фактор, который покупатели учитывают при выборе товара в магазинах. Поэтому информация на ценнике должна соответствовать определенным правилам.

Что обязательно должно быть указано на ценниках продуктов, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Согласно Инструкции о порядке обозначения розничных цен в предприятиях розничной торговли и заведениях ресторанного хозяйства, ценники для продовольственных товаров должны сожержать следующую информацию:

  • для весовых товаров – название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов;
  • для товаров или напитков, которые продаются на розлив - название товара или напитка, сорт, цена за единицу емкости или единицу веса;
  • для штучных товаров и напитков в бутылках - название товара или напитка, вес или емкость, сорт, цена за штуку;
  • для расфасованых товаров - название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов, вес единицы расфасовки, цена за единицу расфасовки.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, важно соблюдать эти простые правила во избежание неприятных ситуаций, когда покупатель цену за 100 грамм принимает за цену за 1 килограмм.

Оформление ценников должно проводиться до поступления товара в торговый зал. До начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления ценников.

"Если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить ваши требования в соответствии с действующим законодательством - обращайтесь в Госпродпотребслужбу или к ее территориальным органам", - призывают в службе.

Ранее в Госпродслужбе рассказывали, в каких случаях нельзя защитить свои права при покупке продуктов. В частности, если покупать товары через интернет у физических лиц. Полномочия Госпродпотребпотребслужбы по защите прав потребителей ведомства распространяются только на деятельность продавцов, зарегистрированных в установленном порядке и работающих официально, в соответствии с требованиями законодательства.

Также мы писали, как удобно и безопасно покупать продукты на вес в магазинах самообслуживания. Госпродпотребслужба отметила, что отпуск товаров, не имеющих фабричной упаковки, проводят в чистой таре (пакетах, коробках, бумаге) с обязательным применением щипцов, лопаток, совков и другого инвентаря.

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