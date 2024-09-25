Смотрите на это в супермаркетах. Что обязательно должно быть на ценниках продуктов

Согласно Инструкции о порядке обозначения розничных цен в предприятиях розничной торговли и заведениях ресторанного хозяйства, ценники для продовольственных товаров должны сожержать следующую информацию:

для весовых товаров – название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов;

для товаров или напитков, которые продаются на розлив - название товара или напитка, сорт, цена за единицу емкости или единицу веса;

для штучных товаров и напитков в бутылках - название товара или напитка, вес или емкость, сорт, цена за штуку;

для расфасованых товаров - название товара, сорт, цена за один килограмм или за сто граммов, вес единицы расфасовки, цена за единицу расфасовки.

Как отмечают в Госпродпотребслужбе, важно соблюдать эти простые правила во избежание неприятных ситуаций, когда покупатель цену за 100 грамм принимает за цену за 1 килограмм.

Оформление ценников должно проводиться до поступления товара в торговый зал. До начала работы сотрудники магазина должны проверить наличие и правильность оформления ценников.

"Если вы считаете, что ваши права потребителя нарушены и предприятие отказывается удовлетворить ваши требования в соответствии с действующим законодательством - обращайтесь в Госпродпотребслужбу или к ее территориальным органам", - призывают в службе.