RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Диверсии России против НАТО: Альянс рассказал о новых мерах защиты

09:28 15.09.2026 Вт
2 мин
Но главный вопрос остался без ответа
aimg Роман Кот aimg Анастасия Никончук
Фото: военные НАТО (GettyImages)

НАТО расширяет возможности для противодействия российским гибридным угрозам, включая диверсии и кибератаки.

Об этом РБК-Украина рассказало должностное лицо штаб-квартиры НАТО.

На что делает ставку НАТО

По словам представителя НАТО, страны-члены договорились направлять больше ресурсов на развитие возможностей, которые позволят противостоять последствиям гибридных действий. Речь, в частности, идет об укреплении киберзащиты и безопасности критически важных объектов.

Еще одним направлением стала координация между союзниками. В НАТО расширяют обмен информацией, используя различные источники и технологии, чтобы выявлять закономерности и отслеживать тенденции, связанные с потенциальными угрозами.

"Мы укрепляем нашу устойчивость в стратегических секторах и инвестируем в гражданскую готовность. Мы также укрепляем устойчивость наших обществ. НАТО продолжает круглосуточно работать, чтобы обеспечить безопасность одного миллиарда наших людей", – заявил чиновник.

Что с пятой статьей

При этом представитель штаб-квартиры НАТО не ответил на прямой вопрос РБК-Украина о том, где именно проходит граница между отдельными диверсиями и ситуацией, которая может потребовать применения 5 статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Напоминаем, что спикер Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак сообщил, что за первые восемь месяцев 2026 года польская прокуратура начала как минимум 40 расследований по делам о шпионаже и сотрудничестве с иностранными спецслужбами

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАТОРоссийская Федерация