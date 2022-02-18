RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Диверсія" на військовому об'єкті. СБУ провела навчання біля кордону з Білоруссю

Автор: Юлія Бойко

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання біля кордону з Білоруссю. Згідно з легендою навчань, силовики запобігли диверсії на території військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Повідомляється, що в Житомирській області силовики відпрацювали алгоритми спільних дій зі знешкодження умовних "диверсійних" груп.

"Тренування проводилися в умовах, максимально наближених до реальних, поблизу державного кордону з Республікою Білорусь", - йдеться в повідомленні.

За легендою навчань, в прикордонний район прибула "диверсійна" група, яка намагалася проникнути в одну з військових частин для здійснення серії вибухів. Військовослужбовці ЗСУ заблокували ці спроби, а спецназ СБУ "нейтралізував" учасників групи.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, напередодні пройшла активна фаза навчань "заметіль-2022" із застосуванням безпілотників "Байрактар", протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" та артилерії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЖитомир