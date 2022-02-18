"Диверсія" на військовому об'єкті. СБУ провела навчання біля кордону з Білоруссю

Повідомляється, що в Житомирській області силовики відпрацювали алгоритми спільних дій зі знешкодження умовних "диверсійних" груп.

"Тренування проводилися в умовах, максимально наближених до реальних, поблизу державного кордону з Республікою Білорусь", - йдеться в повідомленні.

За легендою навчань, в прикордонний район прибула "диверсійна" група, яка намагалася проникнути в одну з військових частин для здійснення серії вибухів. Військовослужбовці ЗСУ заблокували ці спроби, а спецназ СБУ "нейтралізував" учасників групи.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, Збройних сил України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.