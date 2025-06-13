Детям без прививок запретят ходить в школу? Кабмин внес законопроект

Как указано в документе, дети, которые не получили обязательных медицинских прививок согласно медицинскому календарю, не смогут находиться в образовательных учреждениях. Единственное исключение - наличие медицинских противопоказаний к прививкам.

"Лицам без имеющихся медицинских противопоказаний, которые не получили обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, пребывание в детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также посещение учебных заведений не разрешается", - сказано в документе.

Зато дети, которые не имеют прививок, смогут реализовывать право на образование в:

заочной,

дистанционном,

сетевой,

или индивидуальной формах обучения.

Интересно, что документ касается не только детей: взрослым без прививок тоже запретят находиться в учебных заведениях.

Кроме этого, КМУ предлагает еще одно нововведение в сфере здравоохранения. Медицинский работник должен будет взять у лица, которое отказывается вакцинироваться, или у его представителей подтверждение об отказе.

Если подтверждение предоставить отказываются, медик должен составить соответствующий акт.

Также законопроект коснется лиц, которые болеют инфекционными болезнями или являются носителями возбудителей инфекционных болезней.

Их в законодательном порядке обяжут выполнять требования врачей о порядке и условиях лечения, а также по предотвращению распространения инфекционных болезней.