Детоубийцы ненавидят слово "мир", - Подоляк о "мирном решении" войны с Россией

"Лидеры, которые все еще ищут "мирного решения" геноцидной войны, - вы с кем хотите договариваться? Детоубийцы ненавидят слово "мир". Россиянам нужны "переговоры", чтобы не отвечать за масштабные преступления. Поймите, наконец: только проигрыш России реально остановит войну. Только проигрыш", - отметил Подоляк.

Обстрел Киева и трагедия в Деснянском районе

В ночь на 1 июня, российские оккупанты прибегли к очередным массированным ударам по Киеву. При обстреле можно было услышать взрывы и работу ПВО в разных районах города.

В результате падения обломков одного из снарядов в Деснянском районе столицы - погибли три человека: предварительно, двое взрослых и ребенок. Как отмечают свидетели, гражданские погибли, когда пытались попасть в укрытие, которое было закрыто.

Полиция уже возбудила уголовное дело из-за закрытого укрытия. Начато расследование.