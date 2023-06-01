Дітовбивці ненавидять слово "мир", - Подоляк про "мирне вирішення" війни з Росією

"Лідери, які все ще шукають "мирного вирішення" геноцидної війни, - ви з ким хочете домовлятися? Дітовбивці ненавидять слово "мир". Росіянам потрібні "переговори", аби не відповідати за масштабні злочини. Зрозумійте, нарешті: тільки програш Росії реально зупинить війну. Тільки програш", - відзначив Подоляк.

Обстріл Києва та трагедія в Деснянському районі

В ніч на 1 червня, російські окупанти вдались до чергових масованих ударів по Києву. Під час обстрілів можна було почути вибухи й роботу ППО в різних районах міста.

Внаслідок падіння уламків одного зі снарядів в Деснянському районі столиці - загинули троє людей: попередньо, двоє дорослих та дитина. Як відзначають свідки, цивільні загинули, коли намагались потрапити в укриття, яке було зачиненим.

Поліція вже відкрила кримінальну справу через закрите укриття. Розпочато розслідування.