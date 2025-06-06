Ребенок травмировался в школе: как действовать родителям и что должна сделать администрация

Если ребенок получил травму в школе, его родителям важно знать: администрация заведения обязана действовать по четкому алгоритму.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал адвокат АО Leshchenko & Partners Даниил Трясов .

Что должна сделать школа при травме ребенка

В случае травмирования ребенка администрация школы должна придерживаться четкого алгоритма действий:

сообщить медсестре, которая оценивает состояние ребенка;

вызвать скорую помощь, если травма серьезная;

оповестить родителей сразу после инцидента;

сопроводить ребенка в больницу, если родители не успевают - это должен сделать медработник или учитель.

"Чаще всего родители не успевают быстро приехать, поэтому директор дает распоряжение сопроводить ребенка педагогическому работнику", - объясняет адвокат.

В больнице ребенка должны осмотреть медики и выдать родителям справку о характере и тяжести повреждения.

Как происходит расследование

В течение суток после инцидента директор должен создать комиссию по расследованию. К ее работе имеют право присоединиться родители: они могут предоставлять документы, объяснения, высказывать собственное мнение о причинах травмы.

"Родители могут также подать заявление, чтобы информация о последствиях травмы не разглашалась, если это может нанести моральный ущерб ребенку", - добавляет Трясов.

Если руководство школы отказывается расследовать несчастный случай, родители могут обратиться к учредителю школы (в случае частного заведения), в городской или областной департамент образования или в другие государственные органы управления образованием.

Какая ответственность предусмотрена

За нарушение процедуры администрация и работники могут быть дисциплинарно наказаны - вплоть до увольнения. Если халатность привела к смерти ребенка - это уже уголовная ответственность (ст. 137 УКУ), которая предусматривает даже лишение свободы.

Кто за что отвечает

Адвокат отмечает, что отдельно надо обратить внимание на ответственность администрации учебного заведения и родителей за ребенка на разных этапах его пребывания в школе:

дорога в школу и обратно - ответственность родителей (исключение - школьные автобусы);

- ответственность родителей (исключение - школьные автобусы); во время уроков - учитель;

- учитель; на переменах - учителя, которые дежурят в коридорах.

В случае инцидента важно сохранять спокойствие и настаивать на соблюдении процедуры. Это защищает не только ребенка, но и родителей - юридически и эмоционально.