Ребенок в реанимации. В ОВА рассказали о состоянии пострадавших от обстрела Херсона

В результате обстрела Херсона утром воскресенья, 19 ноября, пострадали четверо взрослых и один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Херсонской ОВО Романа Мрочко и главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

По данным Мрочко, среди пострадавших - 47-летняя женщина, которая во время вражеской атаки находилась на рабочем месте, и женщина 69 лет, находившаяся на улице во время обстрела.

Также был ранен мужчина 1964 г.р. Он после оказания медицинской помощи отказался от госпитализации.

При ударе пострадала 3-летняя девочка вместе со своей 55-летней бабушкой. Они находились на улице.

Как сообщил Прокудин, девочка была доставлена в реанимацию. Врачи обнаружили у нее минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения, проникающее ранение грудной полости, общую контузию, закрытую черепно-мозговую травму, контузию легких. Также есть подозрение на отломок в сосудистом пучке грудной клетки.

Медикам удалось стабилизировать ее состояние. Пострадавшую ждет КТ-обследование. Возможно, ей понадобится перевод в киевское медучреждение. Медики следят за ее состоянием.

По предварительным данным, ребенок находится в реанимации.

Напомним, сегодня около 11:15 оккупанты ударили по Херсону из реактивной артиллерии.

Атаки Херсона

Российские войска ежедневно и несколько раз обстреливают Херсон из временно оккупированной части Херсонской области. Буквально с утра сообщалось, что город снова находится под обстрелом, а жителей просили отойти от окон и быть в укрытиях. Отметим, вчера, 18 ноября, в Херсоне из-за обстрела ранения получил волонтер.

Кроме того, российские войска, кроме правобережья, начали обстрелы левобережья Херсонской области. Таким образом, по данным ОВА, они пытаются остановить украинские войска после закрепления на нескольких плацдармах на оккупированной территории региона.

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