Ребенок на переднем кресле авто: когда можно и почему

Как ни странно, прямого ответа на этот вопрос в украинских ПДД нет - при том что от него зависит безопасность ребенка. Автожурналисты rbc.ua разбирались с несколькими пунктами Правил и излагают их доступным языком.
О возрасте и росте ребенка, которому можно ездить на переднем сиденье авто, читайте в материале РБК-Украина.
Во-первых, в параграфе 21 "Перевозка пассажиров" украинских Правил дорожного движения (редакция по состоянию на 14.02.2025) идет речь о том, что нельзя перевозить "детей, рост которых меньше 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем". То есть ребенка меньше полутора метров ростом можно возить только в детском кресле или на подставке-бустере.
А несколькими абзацами ниже (п. 21.13) видим объяснение, что "детские удерживающие системы устанавливают на местах для сидения, кроме первого ряда". Значит, на переднем сиденье детям можно ехать только без автокресла (бустера) - а без него у нас в авто ездят только дети ростом выше 150 см.
Следовательно, на переднем сиденье авто в Украине нельзя ездить детям выше 1,5 м. Но это не все.
Тот самый немного противоречивый п. 21.13 ПДД говорит, что на сиденье первого ряда таки можно возить детей в "детских удерживающих системах". При условии что эта система устанавливаются против направления движения и размещается в ней ребенок в возрасте до трех лет. И если будет отключена фронтальная подушка безопасности на торпедо против этого сиденья.
То есть имеем вторую категорию детей, которым можно сидеть в авто на переднем сиденье - малышей в возрасте до 3-х лет. При том надежно зафиксированных в кресле-колыбели в положении лицом назад.
Здесь уместно будет напомнить, что самое совершенное и самое дорогое детское автокресло (люлька) не будет иметь смысла, если пассажир в нем не пристегнут как следует. Хуже того, неправильно проложенный через кресло ремень безопасности в случае ДТП может дополнительно травмировать ребенка.
Принцип правильного использования детского кресла несложный - надо точно следовать инструкции производителей кресла и автомобиля. Но основные принципы одинаковы:
К сожалению, процесс установки кресла и размещения в нем ребенка требует определенного времени и усилий со стороны кого-то из родителей. Из-за чего и взрослые, и маленькие пассажиры могут нервничать и нарушать вышеупомянутые правила крепления. Поэтому советуем отработать процедуру заблаговременно, устроив некую тренировку - когда на это есть время и сначала без малого пассажира.
При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, чего нельзя делать на машине с автоматом.