Дети чаще страдают от буллинга. Названы главные причины проблемы

По ее словам, количество обращений о насилии и жестоком обращении с детьми растет. Это касается как насилия со стороны сверстников, так и, к сожалению, со стороны педагогов.

"Здесь необходима системная работа и понимание причин, почему буллинг возникает", - подчеркивает Лещик.

Одной из причин она назвала недостаток внимания со стороны родителей. Из-за занятости работой они иногда не замечают, как у ребенка формируется деструктивное поведение. Также источником проблемы могут быть конфликты или насилие в семье - не только физическое, но и психологическое.

Лещик обратила внимание, что война ухудшила психологическое состояние украинцев и это тоже отражается на детях. В то же время, по ее словам, буллинг в школах был и до полномасштабного вторжения, но сейчас случаев стало больше.

Отдельная угроза - влияние социальных сетей, где распространяется контент, который толерантно относится или даже поощряет насилие.

"Были обращения, когда дети попытались повторить видео с TikTok, и это вылилось совсем не в развлечения", - отметила омбудсмен.

По ее мнению, государство должно устранить и законодательные пробелы. В частности, она считает, что сроки наложения административного взыскания за буллинг - слишком короткие. Часть дел закрывают еще до рассмотрения в суде. Еще одной проблемой является мягкое наказание - штраф в 850-3400 гривен.

"Мы вместе с депутатами адвокатируем, чтобы увеличить эту сумму", - пояснила Лещик.

Особое внимание стоит уделить случаям, когда буллерами становятся сами учителя. Образовательный омбудсмен привела пример, когда учительница ударила ребенка кулаком в лицо, но после выговора продолжает работать в той же школе.

"По моему мнению, учитель, который такое совершил, не должен работать в учебном заведении", - считает она. И предлагает предусмотреть отстранение таких лиц от работы с детьми на срок от года до трех.

Сегодня также нет единого определения буллинга в законодательстве - в разных документах это формулируется по-разному. В то же время совершеннолетние ученики профессиональных учебных заведений и студенты часто остаются беззащитными перед давлением и унижениями.

Лещик подчеркивает, буллинг не ограничивается только физическим насилием. Это может быть психологическая или экономическая травля, которая тоже должна быть учтена в законодательстве.

Также она отметила, что учителя часто не осознают, насколько нуждаются в психологической помощи.

"Я спрашиваю директоров, учителей: "Как вы считаете, вам нужна психологическая помощь?" Большинство говорит: "Нет, у нас все окей". Но ведь не все окей, если такие случаи происходят", - резюмирует образовательный омбудсмен.

По ее убеждению, следует разработать специальные программы для поддержки психологического здоровья педагогов - чтобы предотвращать эмоциональное выгорание и неприемлемые проявления в отношениях с детьми.