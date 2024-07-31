Дисциплина, тренерство и East Side Bboys: история украинца Gimnast на пути к Олимпиаде

Первые шаги

Денис родился в Запорожье, но о брейкинге узнал, когда был на отдыхе за городом. Он заметил ребят, делавших движения, которые он до этого никогда не видел - и сразу этим "загорелся". Денису в тот момент было 11: он три года занимался гимнастикой, пока не покинул это дело. А брейкинг, по его словам, показал, что с телом можно делать все, что вздумается - и это его поразило.

Но к полноценным тренировкам Gimnast приступил нескоро. За неимением денег ему сначала приходилось заниматься самостоятельно дома. Учебными материалами выступали кассеты с клипами из MTV: друзья записывали по несколько видео, где артисты танцевали брейк, а затем все вместе их разбирали.

Все изменилось после дня рождения. Денису подарили деньги, которые тот сразу отнес в местный клуб, работавший на базе крупного завода. Там, как говорит Gimnast, тренировались "лучшие бибои и бигерлз" Запорожья, поэтому попасть туда было мечтой.

Денис Семенихин (фото: Street Culture)

Парня сразу заметили, прежде всего, благодаря его гибкости и выносливости, которые он развил во время занятий гимнастикой.

"Гимнастика стала моим преимуществом, и моим вызовом. С одной стороны, у меня была спортивная "база" и дисциплина. С другой - я был слишком зажат. Брейкинг - это танец, и именно танцу мне пришлось учиться с нуля", - говорит Денис. .

Но это не помешало парню получить приглашение в местную команду уже на первой тренировке. Так Gimnast - как прозвали Дениса старшие из-за его прошлых занятий - начал свои первые шаги в брейкинге.

Команда называлась FlyOut - с ней парень отправился на свои первые соревнования, местный турнир "Хип-хоп мания 2".

"Это был другой мир. Я увидел много разных бибоев и бигёрлз, которые приехали из разных городов - каждый двигался по-разному, со своим стилем. В общем, атмосфера была невероятной: у нас не было ни компьютеров, ни YouTube, поэтому все, что ты видел собственными глазами, ты видел впервые.

Команда Gimnast тогда заняла третье место, а соревнования выиграли бибои с Big Fan - лучшей крю (команды) в Запорожье на тот момент. Через год-два Денис получил опыт и необходимые скиллы - и в конце концов присоединился к этой команде. Именно с Big Fan, как говорит Gimnast, у него произошел прорыв в карьере - по крайней мере, в Украине.

Интересно, что своей лучшей "победой" этого периода Gimnast называет самое поражение. Это произошло на одном из соревнований в Харькове, где он с командой дошел до полуфинала, и проиграл в шаге от победы.

"Это чувствовалось как сильная пощечина. Но меня неудачи лишь мотивируют: я увидел на том батле невероятный уровень и почувствовал, что могу побеждать. Но для этого нужно тренироваться еще больше и усерднее", - говорит спортсмен.

Так Gimnast и поступил - и уже скоро такая настроенность дала результат.

Далее Big Fan выиграли соревнования в Тернополе, Одессе и Керчи. Последние стали для Дениса триумфальными: сначала он победил в соревнованиях 3х3, а затем стал лучшим в формате Seven to Smoke. И все это - с травмой, которую он получил во время выступлений.

"Морально мне было круто, а вот физически не очень. Когда вернулся домой, в школе меня отвели к врачу - оказалось, что я большую часть турнира соревновался с поломанным коленом. Пришлось проходить длительную реабилитацию - но это лишь прибавило мне энтузиазма", - подчеркивает Gimnast.

Денис Семенихин (фото: Street Culture)

Международное признание

Денис вспоминает, что на тот момент в Украине уже были сильные команды, которые выигрывали не только у себя дома, но и в Европе и мире. Одной из таких была East side Bboys. Именно с ней Gimnast и Big Fan чаще всего встречались на финальных этапах соревнований - и преимущественно проигрывали.

Но в 2006 году Big Fan и East side Bboys объединились под названием последних. Так начался новый раздел истории - как всего сообщества, так и Gimnast в частности. Уже с новым коллективом Денис поехал на свои первые международные соревнования Warsaw Challenge в столицу Польши в 2006 году - и там занял второе место.

"Нас, можно сказать, заметили. Увидели, что ребята из Украины могут конкурировать, добиваться успеха. Да и мы поняли, что двигаемся в правильном направлении", - говорит Денис.

А уже на следующий год East side Bboys дошли до полуфинала престижных соревнований UKBboy Championship в Лондоне. Ребята постепенно набирались опыта - и все это в конце концов сыграло роль.

"Помню, когда уже у кого-то появился интернет, мой друг загрузил видео одного батла. Это была Франция, Battle Pro - я увидел этот уровень, скиллы, и был невероятно поражен. Тогда у меня мелькнула мысль: "Я выиграю этот турнир", - вспоминает Gimnast.

Денис Семенихин (фото: Street Culture)

Впервые подобная возможность у него появилась еще в 2007 году. Это были соревнования 8х8, но East side Bboys приехали впятером - трем участникам, в том числе одному из лучших исполнителей Kolobok, не дали визу. На вопрос от организаторов о дальнейшем участии ребята ответили, что справятся. И не солгали - в одном из раундов East side Bboys одолели одну из сильнейших команд Франции и сразу привлекли к себе внимание. Украинской команде так и не удалось победить, но они поразили и организаторов, и местную публику - и впоследствии получили приглашение на батл в следующем году.

В 2008 году Battle Pro во Франции проходил в формате сборных - так решили организаторы. В этот раз от Украины коллектив прибыл в оптимальном составе, где были бибои из разных команд: East Side Bboys, Ruffneck Attack, South Bboys Front. И теперь все удалось: эта неофициальная сборная победила, одолев на своем пути сильных оппонентов из Нидерландов, а также команду из США, которая на тот момент была в мировом топе. Как говорит Денис, таким образом и он, и его тиммейты (партнеры по команде) сделали серьезную заявку - и этот успех открыл им новые двери в престижные чемпионаты.

С командой и индивидуально он выиграл многочисленные батлы во Франции, Германии, Италии, Швейцарии, а также в США и Китае, среди которых - Only Bboying, Bboy Europe, E-Fise Montpellier, Battle Tested, Evolution World Finals, Red Bull Boogie Final и много других. В общей сложности - более 40 побед в мировых турнирах, чемпионатах и ​​контестах.

Команда East side Bboys, которой в этом году исполняется 20 лет, справедливо считается легендарной не только у себя дома, но и во всем мире. А Gimnast все эти годы - ее неизменная и крайне важная часть.

Денис говорит, что украинский брейкинг стал мощной силой на международной арене благодаря настойчивости локальных бибоев и бигерлз.

"Жизнь в Украине и тогда, и сейчас нелегка. Когда ты приходишь на тренировку, понимаешь - надо конкретно "впахивать", чтобы добиваться успехов. Путь из украинских городов к мировым аренам наполнен препятствиями. Но это дополнительно мотивирует, главное - не сдаваться", - говорит он.

Денис Семенихин (фото: Street Culture)

Тренерство и Олимпиада

На протяжении карьеры бибоя Gimnast всегда интересовался ее обратной стороной - тренерством. Впервые попробовать себя в новой роли ему удалось в начале 2010-х: он начал собственные занятия с детьми в родном Запорожье.

"Мне, во-первых, нравится передавать опыт, видеть, как с моей помощью человек прогрессирует. А во-вторых, я и сам учусь новому во время этого процесса. Поэтому это еще один способ развиваться для меня", - признается он.

Из-за активного участия в соревнованиях Gimnast тогда был вынужден поставить на паузу тренерскую деятельность. Но сейчас он вернулся к этому занятию - уже как наставник олимпийской сборной Украины, которую поддерживают ОО Street Culture, платформа "Алгоритм действий" и Министерство молодежи и спорта Украины.

"Роль тренера в брейкинге не сильно отличается от другого спорта", - говорит Денис.

Сейчас его задача - подготовить членов команды к предстоящим выступлениям на Олимпиаде.

"Здесь есть две главные составляющие: физическая и моральная. Моя ответственность состоит в том, чтобы бибои и бигерлз были в оптимальной форме, чтобы выполнить все, что запланировали. А также моя задача - настроить ребят психологически, придать им уверенность перед ответственным моментом ", - делится Семенихин.

Денис Семенихин (фото: Street Culture)

Gimnast верит, что работа с тренером оказывает положительное влияние на спортсменов. Накануне финальных отборочных батлов перед Олимпиадой у украинской сборной было два сбора общей продолжительностью четыре недели - и уже за это время был ощутимый прогресс.

"Я как человек извне могу подсказать бибою или бигерл, что работает, а что - нет. Дать конструктивную критику - потому что иметь дополнительное мнение, это всегда преимущество", - рассказывает он.

А после Олимпийских игр Денис продолжит деятельность тренера - уже национальной и молодежной сборных Украины. Здесь, как он говорит, у него будет гораздо больше времени для подготовки перед ответственными соревнованиями, поэтому он ожидает продуктивной работы. Новое поколение украинских бибоев и бигерлз уже на подходе. И под руководством таких опытных исполнителей как Gimnast можно не сомневаться - они обязательно скажут свое слово.

А пока все внимание - на Олимпийские игры в Париже.