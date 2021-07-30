Дистанційне мінування та заборонені міномети: за добу на Донбасі дев'ять порушень "тиші"

Протягом минулої доби, 29 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.
Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Південне російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.
У напрямку Авдіївки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.
Біля Новотошківського противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Зайцеве російські окупанти здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7 ранку, 30 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.