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Дистанційне мінування та заборонені міномети: за добу на Донбасі дев'ять порушень "тиші"

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 29 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Біля населеного пункту Широкине противник двічі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російські окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Шуми ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Південне російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру.

У напрямку Авдіївки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Новотошківського противник застосовував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Зайцеве російські окупанти здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 ранку, 30 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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