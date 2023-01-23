Диспетчеров облэнерго будет ждать уголовное дело за невыполнение команд "Укрэнерго", - экс-министр

По его словам, энергетики делают все возможное, чтобы возвращать людям свет, в том числе на деоккупированных территориях.

Экс-министр отметил, что после последнего удара кафиров по энергетической инфраструктуре возник очень значительный дефицит генерации электроэнергии и с тех пор энергосистема работает на грани своих возможностей.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.