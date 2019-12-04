ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через дискримінацію вітчизняної фарми страждають українські пацієнти, - Шимків

Новини » Медицина     04.12.2019 - 15:36
Через дискримінацію вітчизняної фарми страждають українські пацієнти, - Шимків
Фото: Дмитро Шимків (president.gov.ua)

Шимків навів як приклад проблему вічнозелених патентів на оригінальні лікарські засоби

Завдання державних органів – забезпечити рівні правила гри для українських і зарубіжних виробників фармацевтичної продукції, оскільки від нинішньої дискримінації, страждає не тільки вітчизняна фармгалузь, але і пацієнти. Таку думку висловив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в ході свого виступу на Ukrainian Pharmaceutical Forum, передає РБК-Україна.

В якості прикладу він навів проблему так званих вічнозелених патентів на оригінальні лікарські засоби, як правило, виробництва зарубіжних компаній.

"Українське законодавство дозволяє продовжувати термін дії патентів. І компанія залишає за собою монополію на бренд. У той же час "Дарниця" та інші українські компанії готові виходити на ринок з генеричними препаратами. І в усьому світі вже давно домінують генерики", - пояснив Шимків, додавши, що оригінальний препарат обходиться українцям в кілька разів дорожче за генерик.

Ще один приклад дискримінації стосується лабораторного контролю препаратів.

"Від нас вимагають проводити контроль якості уповноваженої державної лабораторії кожної серії препарату для досліджень, що проводяться тільки на території України. А для міжнародних досліджень цього не вимагають. Хоча у нас такі ж сертифіковані лабораторії. Для нас це – додаткові витрати", - розповів Шимків.

Проблемою також є довгий термін отримання дозволу на проведення клінічних випробувань нового препарату.

"В Україні – понад 4 місяців. У Канаді – до 7 днів", - підкреслив топ-менеджер "Дарниці".

За його словами, затримки виникають через складний документообіг між держустановами. "Я сподіваюся на плідну співпрацю бізнесу і влади", - сказав Шимків.

Як повідомлялося, на українському фармацевтичному ринку працюють близько 400 компаній, з яких 113 – вітчизняні. За прогнозами Fitch Solutions, продажу фармацевтичної продукції в Україні в 2019 році зростуть в доларовому вираженні на 9,5%, до 3,4 млрд доларів.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефіціари "Дарниці" – сім'я Загорій.

Загальна вартість 100 найдорожчих українських брендів склала 6,2 млрд дол., - рейтинг "Дарниця" запровадила електронний документообіг
Новини України ДарницаДмитрий Шимкивфармацевтика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся