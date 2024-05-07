Диски, тонировка и шумный выхлоп: насколько легально тюнинговать авто в Украине

Устанавливая на семейный кроссовер "спортивные" колеса или пристраивая на капот пластиковую "мухобойку", украинские водители не всегда даже догадываются, что стали на стезю тюнинга – увлекательную, многогранную и часто незаконную. Или как минимум сомнительную с точки зрения ее легальности.

Следует признать, что не все тюнинговые вопросы четко урегулированы украинским законодательством. Однако наиболее важные с точки зрения безопасности нюансы однозначно прописаны в Закон Украины "О дорожном движении" и в Правилах дорожного движения Украины (в частности, п. 31.4).

Так, Закон "О дорожном движении" запрещает переоборудование транспортных средств без согласования с уполномоченными на это органами. В части параграфов формулировки достаточно расплывчаты, но можно понять, что уполномоченными органами могут выступать, во-первых, автопроизводитель, а во-вторых, украинские институты в сфере безопасности движения и по автотехническим вопросам.

Правила дорожного движения в свою очередь открытым текстом запрещают что-либо менять в тормозной и рулевой системах, светотехнике, внешнем оборудовании. Об этих и некоторых других модернизациях мы и поговорим ниже, напомнив при том, что часть запрещенных переделок нельзя официально зафиксировать без инструментального контроля. А значит, пока в стране фактически отсутствует государственный технический осмотр для легковых авто (мы не говорим, хорошо это или плохо), наказать водителя за нарушение такого рода невозможно.

Колеса

Вышеупомянутый пункт 31.4 Правил запрещает использовать на машине шины в размерностях, не предусмотренных автопроизводителем. То же самое законодательство думает и о колесных дисках. Причина ясна, и обижаться на кого-то здесь не следует: безопасность движения превыше всего. Ведь, во-первых, шины большего или меньшего формата, натянутые на родные диски, не будут держать машину на асфальте так, как надо. А неродные диски, особенно если речь идет о посадочном диаметре и вылете (ET), могут цепляться за детали машины и таким образом привести к смертельной аварии. Более того, слишком широко расставленные колеса (ET меньше штатного) из-за перегрузки креплений иногда просто отпадают на ходу и отправляются в свободный полет, неся смерть и разрушение вокруг себя.

Но определенные вариации с шинами и дисками все же возможны. Неродные колеса будут законными, если их размерности укладываются в размеры, разрешенные заводским мануалом. Обычно производитель указывает несколько размеров шин и дисков, в том числе параметров ET и посадочного "дюйма".

Кузов

Запреты, касающиеся кузова, направлены, во-первых, на сохранение его прочности (стандарт запрещает даже коррозию, не говоря о вмешательстве в силовую структуру), а во-вторых, на травмобезопасность с оглядкой, например, на встречу с пешеходами.

Таким образом, понятно, почему Законом запрещены нестандартные бамперы. Не совсем ясно, что будет, если бамперы стандартные, но от другой машины. (Когда-то действовало правило, что на подержанный автомобиль, снятый с производства, можно устанавливать внешние детали от этой же модели более позднего поколения, но по состоянию на сегодняшний день эта идея потерялось в лабиринтах законотворчества).

Глушитель

Относительно выхлопной системы запретов фактически два: из нее нельзя удалять элементы снижения токсичности отработавших газов и она не должна звучать громче родной. Чтобы выявить первое "усовершенствование", необходим газоанализатор и знание класса токсичности Euro для этой машины. Громкость измеряется шумомером, показания которого инспектор должен сверить с ГОСТом или с показателями шума, указанными автопроизводителем в сопроводительных сертификатах на модель.

При этом отметим, что в законе говорится только об уровне шума (измеряется в децибелах), а о его тембре речь не идет. То есть вполне законно можно добавить своему выхлопу, например, басов, или сделать его свистящим – при условии, что он не превысит стандарт по громкости.

Тонировка

Стекла в окнах машины не могут быть слишком темными. Соответственно, по ДСТУ 3649:2010 лобовое стекло должно иметь светопропускание не менее 75%, а остальные окна – не менее 70%. Отметим, согласно вышеназванному ДСТУ проверять степень тонировки следует специальным прибором, причем сертифицированным и с действующей поверкой органа метрологии. Имеют значение и условия проверки стекла, в частности температурный режим.

Напомним, что если машина имеет на окнах заводскую тонировку, производитель обычно указывает процент их затемнения на клейме каждого стекла.

Зеркальное покрытие на стеклах автомобиля запрещено совсем. Так же, кстати, как и тонировка фар и фонарей, даже если использован лак или пленка, якобы специально предназначенные для светотехники.

Если коротко

По большому счету, коли уж мы взяли на себя ответственность называться европейцами, любое усовершенствование (в кавычках и без) следует согласовывать с производителем машины или с экспертами аналогичного уровня. И даже наличие у вас инженерного образования этого правила не отменяет, ведь каждая переделка машины нуждается не только в эмпирической оценке, но и в инструментальных испытаниях. Иначе легко превратить автомобиль в смертельно опасный болид, со всеми вытекающими последствиями. И то, что сегодня данный вопрос фактически не контролируется официально, не означает, что так он будет и в случае ДТП с участием прокаченной машины.