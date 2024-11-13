Диссидент Щаранский посоветовал Израилю наладить стратегическое сотрудничество с Украиной

Израиль должен наладить стратегическое сотрудничество с Украиной, потому что их враги уже давно наладили такое сотрудничество между собой.

Об этом заявил советский диссидент, израильский политик и правозащитник Натан Щаранский, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"У Хезболлы много российского оружия, у Хамаса много российского оружия, а Украину атакуют иранские беспилотники. Между Россией и Ираном существует реальное стратегическое сотрудничество. Я очень упорно работал над тем, чтобы убедить наших лидеров (в Израиле - ред.), что мы должны иметь стратегическое сотрудничество в этой войне. Думаю, что сейчас наши лидеры это понимают, и я надеюсь, что это уже происходит и будет происходить все глубже и глубже. Конечно, мы имеем очень серьезные проблемы на Ближнем Востоке. Это не то же самое, что украинские проблемы, но мы боремся с той же осью зла", - заявил Щаранский.

Он отметил, что в случаях Украины и Израиля речь идет о том, каким будет свободный мир в будущем.

"Обе войны - это войны за будущее свободного мира. И поэтому очень важно достичь успеха", - отметил израильский политик и правозащитник.

Щаранский считает, что для мира очень важно, чтобы президент США был сильным, ведь слабость американских президентов "поощряет врагов свободы". По мнению бывшего диссидента, президенты Барак Обама и Джо Байден показали свою слабость в Сирии и Афганистане и именно это развязало руки Владимиру Путину в войне против Украины.

Между тем президентство Дональда Трампа, напомнил Щаранский, принесло «очень мощные исторические решения» в пользу Израиля.

"Распространено мнение, что выборы Трампа могут быть хорошими для Израиля и плохими для Украины. Но, прежде всего, я всегда думал, что это не совсем та ситуация. И я увидел, что в последние недели мои украинские друзья и лидеры Украины также меняют свое мнение"», - сказал он.

По мнению Щаранского, сейчас есть больше шансов на то, что "Путин будет готов к серьезным переговорам с Украиной, если Украина будет подталкивать к этим переговорам".

"Поэтому я думаю, что есть больше шансов на стабильность в зонах конфликта", - резюмировал он.

Kyiv Jewish Forum в этом году сосредоточился на теме противостоять современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея. Организаторами форума являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post. Медиапартнеры KJF-2024: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.

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