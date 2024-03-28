Дирижер сборной стал лидером и господство "Шахтера": топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ

Перед возобновлением сезона 2023/24 УПЛ после международной паузы сменился часовой во главе перечня самых ценных исполнителей отечественного первенства. Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков отобрал лидерство у одноклубника Николая Матвиенко. В топ-11 самых дорогих футболистов попали 8 украинцев и трио легионеров.

Георгий Судаков ("Шахтер", 25 млн евро*)

Главная надежда "горняков" впервые возглавил список самых дорогих. Рыночная стоимость хавбека выросла до 25 миллионов в евровалюте. В нынешнем сезоне Судаков вышел на ведущие роли не только в "Шахтере", но и в рядах сборной Украины. Для обывателей статистика украинца выглядит посредственной (2 мяча, 5 ассистов). Впрочем, реальное влияние Судакова на игровой рисунок обеих команд – колоссальное.

Николай Матвиенко ("Шахтер", 20 млн евро)

Лишь ленивый в этом году не критиковал центрбека "горняков". Защитник "Шахтера" действительно начал чаще ошибаться, а его реноме оплота надежности перестало выглядеть безупречным. Однако на рыночную стоимость Матвиенко все эти обстоятельства не повлияли. Менеджмент дончан, очевидно, не уменьшит финансовые запросы. Да вот беда. Об интересе к центрбеку из-за границы звездные инсайдеры теперь не пишут.

Фото: Николай Матвиенко потерял лидерство, но не в цене (facebook.com/fcshakhtar)

Кевин ("Шахтер", 10 млн евро)

В тройке самых дорогих оказался и зимний новичок "Шахтера". Кевин феерически дебютировал в Премьер-лиге, где в трех поединках оформил 2 мяча и 1 ассист. В данный момент капиталовложение "горняков" выглядит удачным, а потенциал заметен невооруженным глазом. Да и переплатил гранд немного – каких-то два миллиона, если считать 12 млн в евровалюте корректной суммой трансфера из бразильского "Палмейраса".

Марлон Гомес ("Шахтер", 10 млн евро)

Компанию Кевину составил его соотечественник, который тоже присоединился к "Шахтеру" зимой. Правда, из-за выступлений в олимпийской сборной Бразилии Гомес пропустил подготовку "горняков" ко второму кругу и будет "втягиваться" в новые реалии весной. Видимых проблем с адаптацией для хавбека пока нет. "Шахтер" набил руку на развитии бразильцев, а рядом с Гомесом полдесятка латиноамериканцев.

Артем Бондаренко ("Шахтер", 9 млн евро)

Парад "горняков" в списке самых дорогих продолжил еще один украинец. Бондаренко, несмотря на карьерные качели, остается недалеко от собственной максимальной стоимости на рынке (10 млн). Старт сезона хавбек "смазал" двумя удалениями в четырех турах, а в ноябре выпал из обоймы из-за повреждения. Тем не менее, проявить себя Бондаренко успел во всех турнирах, а в чемпионате даже оформил 4 ассиста.

Георгий Бущан ("Динамо", 7 млн евро)

Вратарь столичного гранда сезон 2023/24 на этом этапе вряд ли занесет в актив. "Динамо" из-за неудачной серии осенью упало в середину турнирной таблицы и до сих пор не вернулось хотя бы в топ-3. Да, по потерянным очкам киевляне – претендент на титул. Однако, назвать игру "бело-синих", и Бущана в частности, убедительной сложно. Потеря места основного кипера сборной Украины стала тому подтверждением.

Фото: Георгий Бущан потерял место в основе сборной Украины (facebook.com/fcdynamoua)

Владислав Ванат ("Динамо", 7 млн евро)

Зато форвард "Динамо" продолжил "набивать" цену. Ванат окончательно освоился во взрослом футболе и стал главной ударной силой "бело-синих". Украинец идет с опережением прошлогоднего графика результативности. Он уже оформил 10 мячей в УПЛ, а еще три гола позволят установить новый персональный ориентир. Зигзаги судеб Бущана и Шапаренко делают Ваната главным активом "Динамо".

Николай Шапаренко ("Динамо", 6 млн евро)

Хавбек столичного гранда проводит свой седьмой сезон в первой команде, но только дважды отыграл 2/3 поединков Премьер-лиги. Вылетал из-за травм Шапаренко уже и в нынешнем сезоне. Однако, когда украинец здоров и выходит в старте "Динамо", одноклубники подсознательно отдают ему нити игры. Еще немного фарта и стабильности полузащитнику, и Фабрицио Романо будет твитить и о Шапаренко.

Даниил Сикан ("Шахтер", 6 млн евро)

Форвард "горняков" получил очередной шанс закрепиться в роли основного после очередной тяжелой травмы Траоре. Чтобы ответить на вопрос, воспользовался ли Сикан этой возможностью, достаточно взглянуть на ценники двух нападающих. Рыночная стоимость обоих составила 6 млн в евровалюте, что вместе с низкой результативностью украинца (4 гола в чемпионате), кажется, вскоре превратит Сикана в грустного резервиста.

Лассина Траоре ("Шахтер", 6 млн евро)

С 28 сентября 2021 года мощный ивуариец вынужденно пропустил 73 (!) поединка "горняков". Тем не менее, Траоре каждый раз возвращается и по крайней мере в течение определенного времени выглядит сильнее. Вот и после зимней паузы форвард набрал 2+1 по системе "гол+пас", а во время перерыва на матчи сборных оформил дубль против львовских "Карпат". Очевидно, что против "Оболони" 30 марта Траоре будет основным.

Фото: Лассина Траоре (справа) восстановился от тяжелой травмы (facebook.com/fcshakhtar)

Виталий Буяльский ("Динамо", 6 млн евро)

Замкнул список самых дорогих лидер "Динамо". Цифры Буяльского в этом сезоне УПЛ неплохие – 7 голов, 5 ассистов (14 матчей). Тем не менее, планка ожиданий украинца выше. В частности, в предыдущей кампании он оформил 12 мячей. Впереди у хавбека решающая треть чемпионата Украины. Прежде всего, от его формы будет зависеть итоговая позиция киевлян, а удачное выступление позволит поехать на Евро-2024.

* – по данным портала Transfermarkt