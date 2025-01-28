Юлия Жовтяк, Служба занятости: Тем, кто работает руками, готовы платить 100 тысяч гривен и больше

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Рынок труда во время войны ярко продемонстрировал структурные диспропорции отечественной экономики. С одной стороны, Украина получила прогнозируемый результат многолетней недальновидной кадровой политики, усиленный вызовами военного времени. С другой стороны, в обществе и государстве наконец-то пришло осознание необходимости кардинальных изменений на рынке труда, без которых украинская экономика обречена плестись в хвосте мировой экономики.

О том, как выглядит отечественный рынок труда во время войны, как меняется кадровая политика государства, что конкретно делается для исправления ошибок прошлого, и чего ждать дальше, – рассказала руководительница Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

О рынке труда во время войны

– По данным Министерства социальной политики Украины, до декабря 2024 года из около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись на предыдущие места жительства 29 тысяч человек. Из этих 29 тысяч: одна тысяча – вернулись на временно оккупированные территории; 18,9 тысячи – на условно безопасные территории; 9 тысяч – на территории возможных боевых действий. Одна из причин возвращения – трудности с оплатой жилья на подконтрольных Украине территориях. Понятно, что эти трудности являются производными, в частности, от отсутствия работы для ВПЛ. Почему так происходит? Что в этой ситуации делает Служба занятости? И что будет дальше?

– Полномасштабное вторжение России стало вызовом для каждого человека в Украине, в том числе для государственных структур. Нужно было принимать много критических быстрых решений. Такого опыта в условиях широкомасштабной вооруженной агрессии не было ни в Украине, ни в других странах мира. Когда миллионы людей в Украине регистрировались как внутренне перемещенные лица, они указывали, нуждаются ли в трудоустройстве. На самом деле много людей среди ВПЛ – пенсионного возраста, многие работают дистанционно, а некоторые переехали вместе с релоцированным предприятием.

Еще в начале 2023 года мы позвонили всем ВПЛ, кто нуждался в трудоустройстве, и предложили свои услуги. Я не могу сказать, что к нам обратился миллион людей. После того были введены законодательные изменения относительно порядка получения выплат по безработице. В частности, после трех месяцев получения соцвыплат человек должен или трудоустроиться, или искать работу, или, например, взять ваучер на обучение, то есть способствовать своему выходу на рынок труда. Тогда я ожидала, что в Службу занятости придет много людей. Но я ошиблась. В Службу обратились не более 100 тысяч. Хотя среди тех, кто обращался к нам, каждый третий человек был трудоустроен.

– Какому количеству людей вы позвонили?

– Мы обзвонили 68 тысяч человек.

– А пришли 100 тысяч человек?

– Да. 100 тысяч – это общее количество лиц, которые зарегистрировались в Службе занятости как ВПЛ. Всего в 2024 году в Службе занятости были зарегистрированы как безработные почти 400 тысяч человек. Через центры занятости по всей Украине 250 тысяч были трудоустроены. В целом занятостью были обеспечены 330 тысяч наших граждан. Что я имею в виду? Есть прямое трудоустройство, когда человек обратился в Службу занятости и мы ему нашли работу. А есть трудоустройство через активные программы занятости. Сейчас мы трудоустраиваем на временные, общественно полезные работы вроде строительства укреплений и фортификаций, ремонта, пошива амуниции и тому подобное. Также трудоустраиваем через выдачу грантов, обучаем, переучиваем, переквалифицируем, и это тоже способствует занятости. Люди находят работу после обучения, или же благодаря компенсациям от Службы занятости для работодателей. Общее количество людей, трудоустроенных непосредственно, а также через различные программы, и составляет 330 тысяч человек.

– Известно, что с начала полномасштабной войны количество зарегистрированных в Службе занятости безработных уменьшилось в разы. Правда ли, что это связано, в частности, с нежеланием мужчин регистрироваться из-за риска быть мобилизованными?

– Проверить эту версию достаточно трудно. И это не является функцией Службы занятости. До полномасштабного вторжения Служба ежегодно обслуживала около миллиона граждан. Соответственно, почти все эти люди получали статус безработного. А в течение 2024 года в Службе было зарегистрировано 400 тысяч безработных. Почему так? Причин несколько.

Во-первых, большое количество трудоспособного населения выехало за границу. Но люди, которые находятся за границей, даже имея возможность зарегистрироваться в статусе безработных, в частности через портал "Дія", не имеют права получать выплаты.

– То есть людям просто нет смысла регистрироваться как безработные?

– Да. На мой взгляд, основная причина уменьшения количества зарегистрированных безработных заключается в том, что большое количество мужчин и женщин защищают Украину. Эта часть украинцев потенциально могла бы быть нашей целевой аудиторией.

Кроме того, многие украинцы были вынуждены выехать за границу.

Еще одна причина заключается в том, что все военнообязанные при регистрации в Службе занятости должны предоставить военно-учетные документы. Такой подход соответствует принципу "Работай или воюй!". Это действительно уменьшило количество зарегистрированных безработных мужчин. Если до полномасштабного вторжения в структуре безработных пропорция мужчин и женщин традиционно составляла примерно 50 на 50, то сейчас 80% – это женщины и 20% – мужчины.

– Кстати, с чем связан тот факт, что чаще гранты на собственное дело от Службы занятости получают женщины? Не с тем ли, что зарегистрированных безработных женщин в разы больше?

– В случае с грантами не такая существенная разница – женщины получают примерно 52% грантов. Я расцениваю это положительно. Это свидетельствует о том, что женщины все больше адаптируются к новым вызовам, особенно в условиях, когда многие мужчины задействованы в защите страны. Женщина в сложные времена проявляет лидерство. Женщина сегодня – не только мать, но и военнослужащая, политик, волонтер, успешный бизнесмен. Такие изменения и лидерство разрушают гендерные стереотипы, которые складывались годами. Поэтому активное участие женщин во всех сферах жизни – это не только вопрос равенства, но и стратегический инструмент, имеющий положительное влияние на экономический рост.

Кроме того, возможным фактором, повлиявшим на желание людей регистрироваться в Службе занятости, является сокращение сроков выплат пособия по безработице во время действия военного положения. Если раньше выплаты осуществлялись в течение одного года, а для некоторых категорий населения (граждан предпенсионного возраста) – до двух лет, то сейчас речь идет о трех месяцах. А для людей предпенсионного возраста – один год. Высвободившиеся средства мы направили на развитие и возможности, гранты для создания собственного дела или его масштабирования, обучение людей, расширили компенсации для работодателей, на трудоустройство и создание новых рабочих мест.

О ситуации с неформальной занятостью

– А какова ситуация с фактическим уровнем безработицы в стране?

– Это правильный вопрос. Неформальная занятость существовала в Украине и до полномасштабного вторжения. Война усилила негативные тенденции.

Я всегда настаивала на том, что работники должны быть официально оформлены на работе. Не всегда люди понимают, зачем это нужно, особенно молодежь. Часто они недооценивают важность страхового стажа, считая, что достаточно заработать много денег до пенсии. Но невозможно прогнозировать, что будет через 20 – 25 лет.

Что дает официальное трудоустройство? Во-первых, это страховой стаж, от которого зависят будущие пенсионные выплаты. Во-вторых, это гарантии государственных выплат при несчастных случаях на производстве. Об этом никто никогда не думает, пока не наступает этот случай на производстве. Я уже не говорю об оплате больничных.

Кроме того, наши налоги и сборы идут на финансирование армии, школ и больниц, пенсий и т.д.

Побороть неформальное трудоустройство – задача непростая. Страны Европейского Союза тоже проходили этот путь, у них раньше также был значительный неформальный сектор занятости.

– Как, по вашему мнению, можно заставить бизнес официально оформлять работников на работу?

– Я как-то спросила у своих европейских коллег, как они борются с неформальным трудоустройством. Первое, о чем они сказали, это –превентивные меры. Их налоговая служба через соответствующие реестры видит обороты предприятий и количество наемных работников. Если количество работников не соответствует оборотам компании, то руководству такого предприятия направляется "мотивационное" письмо. Суть такого письма условно следующая: анализ деятельности компании выявил признаки возможного неформального оформления сотрудников на работу, поэтому руководству рекомендуется подойти ответственно к оформлению работников. Следующее контрольное мероприятие состоится через определенное время. В случае, если ситуация с оформлением работников не исправится, компанию ждет проверка.

По свидетельству европейских коллег, такой подход работает. Он не исключает контрольные меры в отношении бизнеса. Другого пути я не вижу. Но перед проведением проверок следовало бы проводить упомянутые превентивные меры. Условно: сначала – "письмо доброжелательности". Если же эта мера не сработала, то дальше – предупредительное письмо, а уже дальше – проверка.

– К сожалению, даже полномасштабная война пока не стимулировала значительную часть отечественного бизнеса изменить подходы к трудоустройству сотрудников. Бизнес продолжает оптимизировать налоги за счет наемных работников. Что делать дальше?

– Считаю, что именно во время полномасштабной войны самое время убеждать бизнес сокращать неформальную занятость, вести активную разъяснительную работу как среди зарегистрированных безработных, так и среди работодателей.

– Вы думаете, что работодатели не в курсе?

– Я вам больше скажу, не каждый ФЛП в курсе, например, на что он платит ЕСВ, куда идут эти деньги.

О перекосах на рынке труда и программах переобучения

– Какова сейчас ситуация на рынке труда в Украине? Что происходит со спросом и предложением рабочих мест? В каких отраслях наибольший неудовлетворенный спрос работодателей на специалистов? На каких специалистов наибольший и наименьший спрос среди работодателей? На какие вакансии больше всего желающих, а на какие – меньше всего? Кому найти работу труднее всего?

– Сегодня ситуация на рынке труда остается сложной. До полномасштабного вторжения на рынке была нехватка вакансий, сейчас – проблема дефицита кадров. То есть сейчас время работника.

Практически во всех видах экономической деятельности есть дефицит кадров и мы ожидаем дальнейший рост конкуренции за работников: сохранение кадров, поиск новых. Наибольшие сложности с укомплектованием вакансий возникают в сфере транспорта, на строительстве, перерабатывающей промышленности.

Очевидно, в период послевоенного восстановления ситуация обострится. Уже сейчас Министерство экономики оценивает дефицит рабочей силы в ближайшие десять лет на уровне 4,5 млн человек.

Сегодня наибольший дефицит кадров среди квалифицированных рабочих, например, швея, электромонтер по ремонту электрооборудования, сантехник, электрик, монтер путей, слесарь аварийно-восстановительных работ, сварщик, электрогазосварщик, автослесарь и т.д.

– Это не проблема войны?

– Аналогичная тенденция была и до полномасштабного вторжения. Это так называемая структурная безработица. Но она обострилась с началом войны. Так, после временной оккупации Россией территорий Донецкой и Луганской областей значительная часть местных жителей, среди которых много работников шахт, выехали в другие регионы страны, где просто нет потребности в таких специалистах. И вот здесь начинается зона ответственности Службы занятости. В частности, мы переобучаем таких людей, помогаем им с трудоустройством.

Причиной структурной безработицы является то, что Украина много лет не популяризировала эти рабочие профессии. Они годами считались непрестижными, низкооплачиваемыми.

Недавно общалась с сообществом дизайнеров. И они говорят, что украинцы не хотят работать, например, швеями. Это происходит из-за уверенности, что в этой сфере платят очень небольшие деньги. На самом деле реальные зарплаты швей намного выше. А, например, электросварщикам предлагают зарплату до 100 тысяч гривен, а операторам станков с числовым программным управлением – до 120 тысяч гривен в месяц.

После войны будет восстановление экономики и восстановление территорий, в частности после деоккупации. Так что мы будем нуждаться в людях прежде всего в сфере строительства и восстановления жилья, восстановления энергетической инфраструктуры, водоснабжения, газоснабжения. Также будет нуждаться в развитии сфера здравоохранения. Будет расти потребность в младшем медицинском персонале, а также работниках социальной сферы.

Сейчас вопрос номер один – это популяризация рабочих профессий.

Моя задача как руководителя и всей команды Службы – изменить стереотип восприятия профтехобразования. Это вызов не только для службы, но и бизнеса, центральных и региональных органов власти. Я всегда и везде говорю что, в частности, со школы нужно начинать профориентацию.

Постепенно изменения происходят. Путь трудный, но есть цель и задача от работодателей – повысить престижность рабочей профессии и обеспечить бизнес квалифицированными работниками.

– С помощью Службы занятости трудоустроенные граждане могут выучиться на эти профессии?

– Да. Здесь есть два варианта. Первый – если человек без работы, вы можете стать на учет в Службу занятости и получить сертификат на обучение. Другой вариант – ваучер на обучение, претендовать на который могут и работающие люди. В дальнейшем они смогут сменить работу. Так, даже если вы работающий журналист, мы охотно примем вас на бесплатное обучение, скажем, на слесаря, электрогазосварщика, оператора станка с ЧПУ.

– Насколько это реально?

– Это абсолютно реально, если вы старше 45 лет. Или если вы защитник(ца), внутренне перемещенное лицо или человек с инвалидностью без ограничений по возрасту.

– А если человек не является защитником или не старше 45 лет?

– Тогда человек может пройти обучение за свой счет.

– А почему выбран возраст именно 45 лет?

– В мире считается, что 45+ является возрастом, когда человек может терять экономическую активность и конкурентоспособность на рынке труда. Это стереотип. Но такой возраст был выбран не нами – это мировой опыт. Поэтому такая программа и заработала в Украине. Многие считают, что возрастной порог для участия в программе переобучения стоит снизить до 35 лет.

– Как выглядит процедура?

– Нужно подать заявку на сайте Государственной службы занятости.

– Насколько большой спрос на программу переобучения?

– В прошлом году мы обучили по этой программе 23 тысячи человек, в 2023 – 18 тысяч. В 2019-2021 годах мы выдавали максимум 1 тысячу ваучеров на всю страну в год.

Всего в нашем портфеле услуг три основных вектора учебных программ. Первый вектор – обучение зарегистрированных безработных. Мы обучаем либо под заказ работодателя, либо если человек планирует заниматься собственным бизнесом. Оплачивает за это переобучение Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Следующий вектор – получение дополнительного образования за счет ваучера на обучение. Как я уже сказала, в прошлом году мы обучили 23 тысячи человек. Это люди старше 45 лет. Средний возраст слушателей, кстати, 51 год. Также ВПЛ – их 2,3 тысячи; люди с инвалидностью, ветераны и ветеранки – их 2 тысячи человек.

Кстати, для ветеранского сообщества есть специальная экспериментальная программа. В рамках программы можно выбрать любое учебное заведение из перечня Службы занятости. У нас сейчас действует 8 центров профессионально-технического образования из 11, которые обучают, переобучают и повышают квалификацию по 98 лицензированным профессиям и более 400 образовательным программам. Обучение оплачивает Служба занятости.

За прошлый год через Службу занятости мы обучили 66 тысяч граждан.

– Какова статистика дальнейшего трудоустройства?

– После обучения трудоустраиваются до 95% зарегистрированных безработных. Среди тех, кто получил ваучер и не имел до этого работу, 28% нашли работу после обучения. Среди тех, кто был трудоустроен, 11% сменили работу, у 10% слушателей – произошел карьерный рост, у 8% – повышение зарплаты. Около 1% открыли собственный бизнес. В целом у более 40% тех, кто прошел обучение, повысилась самооценка и эмоциональное состояние.

– А государство не заставляет тех, кто не трудоустроился после обучения, компенсировать его стоимость?

– Нет. Но мы контролируем процесс обучения. Если человек не учится, то учебное заведение нам все равно будет возвращать средства.

Ваучер – это не только о смене работы или повышении зарплаты. Это то, что держит человека в Украине.

– Какие мужские специальности уже стали женскими?

– Тракториста, машиниста крана, водителя погрузчика, оператора станков с программным управлением, фрезеровщика. Появляются женщины в строительной отрасли.

Мы действительно наблюдаем, что женщины чаще стали идти на "традиционно мужские" профессии. Например, в 2024 году уже около 300 женщин трудоустроены станочницами, 128 – машинистками крана, почти 200 женщин получили ваучеры на обучение по профессии трактористки.

В рамках программы бесплатного обучения для женщин в "традиционно мужских" профессиях государство покрывает расходы на обучение в размере до 30 тысяч гривен. Украинки смогут овладеть более 30 профессиями и трудоустроиться в сферах, где они были меньше представлены. В том числе и в наиболее востребованных среди работодателей. А бизнес получит возможность подготовить для себя необходимых специалистов, нехватку которых он сейчас остро ощущает.

Я лично в одном из наших учебных центров пробовала управлять трактором John Deere. К примеру, там гидроусилитель руля гораздо мощнее, чем в автомобиле. Панель управления – это компьютер. Если человек имеет автомобильные права, то за два-три месяца абсолютно реально овладеть управлением этой техникой.

Кстати, обучение в наших центрах происходит в том числе с использованием технологий виртуальной реальности. То есть, прежде чем перейти к практике, есть возможность научиться на VR, например управлять экскаватором или овладеть навыками электросварки.

– Правильно ли я понимаю, что как раз на упомянутые 30 профессий наибольший спрос со стороны работодателей и наибольший дефицит работников?

– Именно так.

– Кем не хотят работать украинцы?

– Украинцы работать хотят, но не всегда их профессиональные навыки совпадают с потребностями работодателей. Повторюсь, имеем большой дефицит квалифицированных работников.

Кому сложнее всего найти работу? Это, например, экономисты, юристы, специалисты государственной службы, операторы компьютерного набора, библиотекари, почтальоны. На них отсутствует спрос работодателей, поэтому есть значительное количество соответствующих соискателей работы.

О зарплатах и не только

– На что готовы идти работодатели ради дефицитных специалистов?

– На рынке занятости уже не работают стандартные подходы. На сегодняшний день одной лишь зарплатой привлечь работника трудно, особенно на производство.

Работодатель готов платить за аренду жилья наемного работника, предоставлять первоочередной взнос на кредитование по программе "єОселя", соцпакеты, рыночную зарплату, бронирование.

Все чаще работодатели предлагают медицинское страхование. Во многих компаниях страхуют не только работников, но и их семьи. Почти все работодатели готовы предоставлять транспорт к месту работы.

Все чаще работодатели организуют бесплатное питание для работников.

Вот свежие примеры. Были с коллегами в Закарпатской области в индустриальном парке, предприятия релоцированы из Краматорска. Они, кроме достойной зарплаты, строят жилье для своих работников, ведь большинство из них – именно ВПЛ. На прошлой неделе были на Сумщине. Заехали на хлебозавод, там ищут технолога. Поверьте, очень высокая зарплата, даже для Киева, плюс жилье и машина.

– Это тенденция военного времени или, возможно, так было и раньше?

– Так раньше не было. И здесь дело не только в военном положении. Просто украинский бизнес становится более современным. Я вижу, как в последние годы бизнес постепенно создает лучшие условия для работников. И это правильно. Потому что людей нужно не только найти, но и удержать.

– Насколько существенна доля таких прогрессивных работодателей среди украинских бизнесов?

– Я не могу сказать в процентах, но я вижу, что производства становятся более инновационными.

– На что преимущественно обращают внимание претенденты на вакансии: размер зарплаты, возможность бронирования, соцпакет, другое – что именно?

– В первую очередь, люди нуждаются в большей зарплате.

– В каких секторах экономики сейчас платят больше всего?

– Безусловно, больше всего сейчас зарабатывают военные. И это правильно и оправдано. Среди предприятий невоенного сектора больше всего продолжают зарабатывать в IT. Кроме этого – в сфере недвижимости, транспорта, логистики, HR. Большие зарплаты получают наладчики различного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают 80 – 100 тысяч гривен. Инженерные профессии – это минимум 100 тысяч гривен. Приличные зарплаты – в аграрном секторе.

– Это тенденция последнего времени? И чего ждать дальше?

– Да, это тенденция последнего времени, потому что специалистов становится меньше. Бизнес вынужден поднимать зарплаты.

– После войны украинские защитники и защитницы вернутся на рынок труда. Как это повлияет на рынок труда в целом, на конкуренцию и зарплаты в частности?

– Зарплаты не будут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции. Мы никуда не денемся от конкуренции с нашими европейскими соседями.

– Можно ли ожидать, что, условно, в ближайшее десятилетие в Украине нынешняя структура зарплат сохранится?

– В перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти, с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти.

Что касается трудоустройства участников боевых действий после возвращения с войны – как свидетельствует опрос Украинского ветеранского фонда, 68% нынешних военнослужащих после демобилизации хотят быть предпринимателями.

– А нужно ли Украине столько предпринимателей? Как тогда быть с трактористами, комбайнерами и операторами станков с ЧПУ?

– На самом деле, есть методики, которые помогают понять, может ли человек быть предпринимателем.

Кстати, в прошлом году мы на базе наших районных центров занятости открыли 80 офисов "Сделано в Украине", где консультируем граждан и бизнес относительно всех возможностей, которые на сегодня есть по кредитованию, грантам, различным компенсациям, поиску персонала. Помогаем составить бизнес-план, исправляем ошибки, сопровождаем после гранта, предоставляем рекомендации на разных этапах подготовки и запуска франшизы. Первый офис "Сделано в Украине" был открыт в Сумах в марте 2024 года. А сегодня они уже работают почти во всех областных и районных центрах и в Киеве.

За это время в них обратились более 22 тысяч человек, половина из которых –ФЛП. Предоставлено почти 27 тысяч консультаций. Большинство касались вопросов получения грантов по госпрограмме "єРобота", еще 30% – по подбору персонала и других программ занятости. В частности, у нас есть программа по компенсации работодателям расходов по трудоустройству людей с инвалидностью. Если работодатель трудоустраивает человека с инвалидностью первой группы, мы можем компенсировать такому работодателю 120 тысяч гривен; второй группы – 80 тысяч гривен. Благодаря этой программе уже создано 2 тысячи рабочих мест, где трудоустроены люди с инвалидностью. С начала этого года – уже 30 таких рабочих мест.

– Возвращаясь к вопросу о предпринимательстве, – вы сказали, что есть процедуры, которые выявляют, способен ли человек вести бизнес.

– Да. Речь идет о профориентации. При условии наличия желания человека, мы проводим такое тестирование. В 2025 году мы планируем предоставлять более глубокие комплексные консультации, в частности, по анализу рынка и бизнеса, поставщиков, конкурентов. То есть предоставлять весь спектр услуг для будущих предпринимателей.

– А есть ли у вас достаточное количество соответствующих специалистов?

– Они у нас есть. Это преподаватели наших учебных центров, которые в том числе получили сертификаты от международных организаций. Но мы планируем привлекать сторонних тренеров, менторов, известных бизнесменов для обучения уже наших тренеров.

– Есть ли средства на это?

– Сейчас мы работаем со многими международными донорами, и они нам с радостью помогают. Мы работаем с ПРООН, USAID, GIZ и другими организациями.

– Как повлияла релокация бизнеса на занятость в регионах? Например, если фирма переезжает из Харькова во Львов – она на новом месте создает новые рабочие места или перевозит своих работников? Как это чаще происходит?

– По данным на 1 января свой бизнес переместили 1 тысяча работодателей. Как правило, если это специфическое производство, то они пытаются перевезти своих работников. Если речь идет о небольшом бизнесе, например, кафе, то чаще всего работодатель ищет персонал среди местных специалистов или ВПЛ.

Что делаем мы? Интегрируем в региональные рынки труда, готовим квалифицированные кадры под нужды релоцированного бизнеса, о вакансиях у таких работодателей в первую очередь информируем ВПЛ, проводим ярмарки вакансий.

Всего при содействии Госслужбы занятости на релоцированные предприятия трудоустроено 2,2 тысячи человек, из них 430 человек – ВПЛ.

Снова вспомню пример Закарпатья. Этот индустриальный парк – не только крупнейшие релоцированные предприятия в регионе, но и социально ответственный бизнес, который развивает социальную инфраструктуру городка и его экономическую состоятельность. Объем уплаченных налогов здесь увеличился вдвое.

– А по регионам есть статистика: где легче найти работу, где труднее, какая ситуация с зарплатами?

– Намного легче найти работу в крупных городах – Львове, Киеве. В столице –треть всех вакансий. Также много вакансий в Днепропетровской и Одесской областях. Тяжелее всего, безусловно, на прифронтовых территориях. В Сумах трудно найти работу, в Черниговской области.

Кстати, в Черновцах трудно найти работу. Почему? В регионе много частных предпринимателей. Вместе с тем, там мало крупных предприятий, где работают по несколько тысяч человек.

О возвращении беженцев

– Государство демонстрирует желание максимально возвращать украинских беженцев из-за рубежа, в частности с помощью жилья и работы. Как это возможно во время войны? Что с работой в Украине для беженцев? Чего ждать с занятостью и безработицей после войны? Планирует ли государство привлекать на украинский рынок труда иностранцев?

– За счет демобилизации и возвращения части граждан Украины из-за рубежа, а по оценкам экспертов, это может быть около половины, существенно возрастет предложение рабочей силы. Но значительное количество соискателей работы будет иметь длительный профессиональный перерыв и потребует восстановления профессиональных умений и навыков. Поэтому проблема безработицы останется актуальной и после войны. Но Служба занятости все это понимает и анализирует, поэтому и реагируем, не стоим на месте, меняем подходы и стратегию.

Мы переходим в цифру, и этот процесс динамичный. Мы ориентированы на человека, на работодателя и на их запросы, потребности и возможности. Применяем новую модель рекрутинга. Суть в том, что мы вышли на свободный рынок труда и теперь к поиску привлекаем все стороны процесса: и кандидатов на работу, и работодателей. Все на основе индивидуальных потребностей и запросов.

Создан информационный ресурс "Единое окно услуг". Это платформа, объединившая партнеров Службы занятости в работе с ВПЛ, ветеранами и ветеранками, а также людьми с инвалидностью. Сейчас она охватывает почти 600 неправительственных организаций с более 500 соглашениями о сотрудничестве.

Есть и другие возможности, о которых уже с вами говорили: гранты, обучение, компенсации работодателям. Все это создает возможности для возвращения на рынок труда, экономической активности, создания новых рабочих мест или развития уже действующего бизнеса, привлечения и возвращения на рынок труда ветеранов и ветеранок, лиц с инвалидностью, ВПЛ. Мы работаем для всех, кто хочет работать и ищет работу.

Государственная служба занятости уже сейчас может организовывать для украинцев за рубежом онлайн консультации, онлайн собеседования по трудоустройству в Украине, относительно возможностей на рынке труда.

– Но украинские беженцы за рубежом, насколько я понимаю, могут это делать самостоятельно – они также имеют доступ к информации в Интернете о вакансиях на рынке труда.

– Да, конечно, люди могут искать работу самостоятельно. Но мы хотим предложить украинцам еще лучший сервис.

– Да, Служба предоставляет хороший сервис, но в какой степени это повлияет на готовность людей возвращаться в Украину?

– Возвращение людей, безусловно, зависит не только от сервисов Службы занятости. Но мы как раз одна из тех институций, которая должна способствовать возвращению. Мы все должны делать все от нас зависящее для возвращения граждан. И люди будут возвращаться по разным причинам. В частности, многие украинцы не могут полноценно развиваться профессионально за рубежом.

Причин для возвращения много: в Украине хороший климат, вкусная еда, качественные сервисы. У нас инновационные банковские услуги, государство в смартфоне. У нас можно записаться к врачу день в день. В Украине качественные стоматологические услуги и вообще качественная доступная медицина. А еще –хорошее образование. Немало возможностей. И, конечно, вызовов. Но есть много причин, почему нужно выбрать жизнь и работу в Украине.

При этом, безусловно, будут люди, которые останутся жить за границей.

– После окончания войны часть людей обязательно вернутся в Украину. Что в таком случае будет с безработицей?

– Мы еще больше удовлетворим потребности работодателей. Безработица будет уменьшаться.

– Как вы видите ситуацию с возможным привлечением на украинский рынок труда иностранцев?

– Соответствующие дискуссии на всех уровнях активно ведутся. По словам работодателей, они тоже занимаются этим вопросом. Думаю, эта тема будет активно развиваться в 2025 году. И мы как государственные структуры должны найти пути решения проблемы дефицита кадров, в частности, решить, граждан каких стран мы готовы привлекать на украинский рынок труда.

– Пока нет окончательного видения?

– Окончательного видения пока нет. Вместе с тем, стоит помнить о значительном неформальном секторе рынка труда в Украине. И прежде чем привлекать иностранных работников из-за рубежа, нужно детенизировать отечественный рынок труда.

О пенсионерах, деньгах и послевоенном будущем

– Как сейчас выглядит ситуация с переобучением и трудоустройством пенсионеров?

– По официальной статистике, в прошлом году мы трудоустроили 20 тысяч людей пенсионного возраста, которые обратились в Службу занятости. Как правило, пенсионеры реже обращаются в Службу, поскольку не имеют права на получение пособия по безработице из-за того, что уже имеют пенсионные выплаты.

Вместе с тем, мы имеем программу стимулирования работодателей трудоустраивать людей предпенсионного возраста. В частности, Служба выплачивает работодателям за трудоустройство такой категории людей в размере минимальной зарплаты в течение полугода.

Но на сегодняшний день мы не можем обучать людей пенсионного возраста за средства Службы занятости. Опять же, это происходит из-за того, что они уже имеют пенсионные выплаты. Но мы считаем, что это нужно менять – стоит предоставить пенсионерам, возможно, до определенного возраста, право бесплатно учиться за счет Службы занятости. Пока это не сделано. Сейчас мы нарабатываем механизмы. В частности, проводим соответствующий опрос работодателей. Если значительная часть работодателей проявит готовность брать на работу людей пенсионного возраста, то мы будем иметь основания обращаться к правительству с соответствующими предложениями.

Я считаю, что пенсионерам нужно предоставить право учиться в центрах профтехобразования на базе Службы занятости за государственный счет, с гарантией их трудоустройства. Кстати, возвращение пенсионеров на рынок труда – это европейская тенденция. Ведь в ЕС также не хватает рабочих рук. Проблемы те же самые. Но у нас еще и глобальная – полномасштабная война.

– Мне кажется, будет вал людей.

– Это один из насущных вопросов, который нужно решить в этом году.

Кроме того, хотим уже сейчас наладить коммуникацию с Пенсионным фондом, чтобы стимулировать людей обращаться в Службу занятости с возможностью, при их желании, дальнейшего трудоустройства.

– В какую "копеечку" обходится государству обучение, трудоустройство и финансовое стимулирование украинцев к развитию собственного дела? Какие критерии эффективности этой деятельности? Что в результате получает общество, государство, экономика, бюджет?

– Сейчас мы подводим итоги прошлого года. Это публичная информация, сколько занимают в нашем бюджете активные программы занятости. Например, финансирование программы "Ваучер на обучение" в 2024 году составило почти 330 млн гривен. В 2025 году составит точно не меньше. В целом финансирование программ переобучения в бюджете Службы может составить около 500 млн гривен.

По грантам на развитие бизнеса – в прошлом году соответствующие программы были профинансированы на 4,2 млрд гривен.

Различные компенсации работодателям стоят более 450 млн гривен.

На все активные программы занятости в прошлом году Службой было профинансировано почти 7 млрд гривен.

– Серьезные суммы.

– Конечно. Речь же идет об обучении и трудоустройстве около 330 тысяч человек. По предварительным подсчетам Службы занятости, в 2024 году государство получило с трудоустроенных через Службу людей в виде налогов больше средств, чем вложило в их переобучение и трудоустройство.

В бюджете Фонда соцстрахования на случай безработицы, за счет которого финансируются и программы, и пособия по безработице, и собственно сама Служба занятости, до полномасштабного вторжения до 80% занимала помощь по безработице; 4 – 5% – активные программы занятости; 17 – 18% – содержание Службы.

Сейчас активные программы трудоустройства занимают почти 60% бюджета. Активные программы трудоустройства – это не только о борьбе с безработицей. Это о вложении в человеческий капитал. Эффективно и ценностно – тратить средства на развитие людей, а не просто платить пособие по безработице.

– Известно, что Госслужба занятости разрабатывает стратегию развития на 2025-2030 годы, которая учитывает тот факт, что после завершения войны на рынок труда вернутся сотни тысяч защитников и защитниц. В частности, речь идет об усилении инфраструктуры центров занятости, развитии цифровых решений и обучении карьерных советников. Расскажите, пожалуйста, что будет предусматривать эта стратегия и каких результатов вы хотите достичь?

– Прежде всего, мы стремимся стать цифровой сервисной службой с мощной институциональной способностью и широким спектром услуг, адаптированных для людей разных категорий.

Поскольку экономика страдает от структурной безработицы, дефицита кадров, который обостряется, мы должны оперативно обеспечивать работодателей человеческими ресурсами. Уже сегодня мы работаем как большой государственный рекрутер, но нам нужно усовершенствовать наши механизмы.

Одним из приоритетов Стратегии является совершенствование деятельности по обучению людей и развитие центров профтехобразования. Мы уже сейчас активно работаем в этом направлении вместе с Министерством экономики.

Главной задачей как сегодня, так и будущей Стратегии, является готовность сотрудничать с демобилизованными защитниками и защитницами. Мы должны обладать оптимальным набором инструментов, чтобы комплексно подойти к решению этой сложной задачи. И здесь важно наше межведомственное сотрудничество на всех уровнях.

Так же этот вопрос является актуальным и приоритетным в работе с людьми с инвалидностью, особенно из числа ветеранов и ветеранок.

Достичь этого невозможно без мощной команды. Одной из составляющих Стратегии является поднятие на новый уровень кадрового потенциала Службы. У нас уже есть много наработок и планов, в частности мощный Центр повышения квалификации. Мы ставим амбициозные, но реальные цели и стремимся достичь максимальных результатов, которые почувствует каждый украинец.