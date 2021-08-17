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Директора спиртзаводу підозрюють в ухиленні від податків на суму понад 180 млн гривень

Автор: Дмитрий Кузнецов

Виконувачу обов'язків директора держпідприємства "Жовтневий спиртовий завод" повідомили про підозру. Він ухилявся від сплати акцизного податку на суму понад 180 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівник держпідприємства організував схему, яка дозволяла не платити акцизний податок при виготовленні розчинників і дезінфекційних засобів. Було встановлено, що спиртовмісні речовини продавалися виробникам фальсифікованого бензину.

"Однак у звітних документах вказувалися такі характеристики товару, які дозволяли не платити за нього акцизний податок. Це призвело до фактичного ненадходження до бюджету майже 182 млн грн", - уточнили в прокуратурі.

Кримінальне провадження порушено за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах). Було проведено 11 обшуків на держпідприємстві та за місцем проживання фігурантів.

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