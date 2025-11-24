Директора по персоналу "Метинвеста" Татьяну Петрук включили в топ лучших HR Украины

Директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Группы Метинвест" Татьяну Петрук признали одной из лучших HR-специалистов Украины по версии Oboz.ua.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвест".

Как подчеркивается, "Метинвест", вопреки военным вызовам, сохраняет позиции одного из крупнейших работодателей страны и адаптирует HR-политику к новым реалиям. Компания развивает программы обучения и переквалификации, поддерживает ветеранов, усиливает психологическую и физическую реабилитацию защитников и привлекает молодежь и женщин к промышленным профессиям.

В рамках спецпроекта "Лучшие HR Украины" от Oboz.ua Татьяна Петрук поделилась подходами компании к работе с людьми в условиях войны и реинтеграции ветеранов.

Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвест" отметила: "истощение и выгорание украинцев, живущих в условиях войны уже четвертый год, можно преодолеть только индивидуальным подходом".

По ее словам, в "Метинвесте" строят процессы так, чтобы человек был в центре всех решений, а особый акцент делается на поддержке военных, возвращающихся к работе. В компании создана экосистема реинтеграции ветеранов, которая включает профессиональное обучение, переквалификацию, психологическую и физическую реабилитацию, подготовку коллективов к возвращению защитников и развитие ветеранских сообществ.

Среди ключевых проектов она отметила программу "Свободные волны", в рамках которой 432 ветерана проходят реабилитацию через плавание в Запорожье, Кривом Рогу и Каменском, и инициативу "Общайся. Ветеран" - серию открытых встреч с юристами, психологами и соцслужбами для ветеранов.

Петрук также очертила ситуацию на рынке труда: война усугубила дефицит кадров в промышленности из-за мобилизации и миграции, а роль HR стала стратегической.

По ее словам, "Метинвест" перешел к децентрализованному подбору кадров на уровне предприятий, обновил подходы к обучению, сократил сроки подготовки специалистов и развивает собственный университет "Метинвест Политехника", который уже выпустил 267 магистров и обучает более 1300 студентов.

Также Татьяна Петрук поделилась рекомендациями для начинающих в области HR: развивать аналитическое мышление, сочетать человечность с пониманием бизнес-целей и постоянно учиться, в частности в направлении HR Tech и современных подходов к работе с персоналом.