ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Директора по персоналу "Метинвеста" Татьяну Петрук включили в топ лучших HR Украины

Понедельник 24 ноября 2025 16:42 promo
UA EN RU
Директора по персоналу "Метинвеста" Татьяну Петрук включили в топ лучших HR Украины Фото: Татьяна Петрук - директор по персоналу "Метинвест" (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

Директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Группы Метинвест" Татьяну Петрук признали одной из лучших HR-специалистов Украины по версии Oboz.ua.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвест".

Как подчеркивается, "Метинвест", вопреки военным вызовам, сохраняет позиции одного из крупнейших работодателей страны и адаптирует HR-политику к новым реалиям. Компания развивает программы обучения и переквалификации, поддерживает ветеранов, усиливает психологическую и физическую реабилитацию защитников и привлекает молодежь и женщин к промышленным профессиям.

В рамках спецпроекта "Лучшие HR Украины" от Oboz.ua Татьяна Петрук поделилась подходами компании к работе с людьми в условиях войны и реинтеграции ветеранов.

Директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвест" отметила: "истощение и выгорание украинцев, живущих в условиях войны уже четвертый год, можно преодолеть только индивидуальным подходом".

По ее словам, в "Метинвесте" строят процессы так, чтобы человек был в центре всех решений, а особый акцент делается на поддержке военных, возвращающихся к работе. В компании создана экосистема реинтеграции ветеранов, которая включает профессиональное обучение, переквалификацию, психологическую и физическую реабилитацию, подготовку коллективов к возвращению защитников и развитие ветеранских сообществ.

Среди ключевых проектов она отметила программу "Свободные волны", в рамках которой 432 ветерана проходят реабилитацию через плавание в Запорожье, Кривом Рогу и Каменском, и инициативу "Общайся. Ветеран" - серию открытых встреч с юристами, психологами и соцслужбами для ветеранов.

Петрук также очертила ситуацию на рынке труда: война усугубила дефицит кадров в промышленности из-за мобилизации и миграции, а роль HR стала стратегической.

По ее словам, "Метинвест" перешел к децентрализованному подбору кадров на уровне предприятий, обновил подходы к обучению, сократил сроки подготовки специалистов и развивает собственный университет "Метинвест Политехника", который уже выпустил 267 магистров и обучает более 1300 студентов.

Также Татьяна Петрук поделилась рекомендациями для начинающих в области HR: развивать аналитическое мышление, сочетать человечность с пониманием бизнес-целей и постоянно учиться, в частности в направлении HR Tech и современных подходов к работе с персоналом.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на нее приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

Также компания ввела инициативу Steel Force, которая направлена ​​на подготовку нового поколения специалистов, которые будут участвовать в восстановлении украинской промышленности после войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины